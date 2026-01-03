Sporting de Gijón vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

La afición del Sporting de Gijón durante un partido en El Molinón. Sporting de Gijón

El Málaga CF visita al Sporting de Gijón este domingo 4 de enero de 2026 a las 14:00 horas en El Molinón por la 20ª jornada de LaLiga Hypermotion. El Málaga ocupa la décima posición con 26 puntos y llega en buena racha tras tres victorias consecutivas bajo la dirección de Funes. El Sporting de Gijón, con 30 puntos, se encuentra cerca de los puestos de playoff y destaca por la solidez de Dubasin, su máximo goleador con ocho tantos. El partido será arbitrado por Alejandro Morilla y podrá verse en LaLiga TV Hypermotion y plataformas como DAZN, Prime Video, Vodafone, Movistar y Orange.

El Málaga CF regresa este domingo a la competición de Segunda División tras el parón de Navidad. Lo hará visitando al Sporting de Gijón en el estadio El Molinón. El partido se juega este domingo 4 de enero de 2026 a partir de las 14:00 horas y está enmarcado en la 20ª jornada de LALIGA HYPERMOTION.

El cuadro blanquiazul, con 26 puntos en el puesto 10º de la tabla, después de una recuperación de posiciones desde la llegada de Funes al banquillo blanquiazul. El árbitro del partido será el navarro Alejandro Morilla, escoltado en el VAR por el valenciano Iván Caparrós. Málaga CF | Los once pretorianos de Funes El entrenador blanquiazul recupera para la cita a Juanpe, mientras que Recio y Dani Lorenzo, el jugador más en forma del momento en el Málaga, son duda para este partido. Funes no conoce la derrota desde que llegó al banquillo malaguista y acumula tres victorias consecutivas en los últimos partidos.

El rival

El Sporting de Gijón se ha consolidado en la parte media alta de la tabla desde la llegada al banquillo del entrenador Borja Jiménez.

Los asturianos tienen 30 puntos y bordean las posiciones de playoff. En casa han ganado cinco partidos, han empatado tres y han perdido dos.

El exmalaguista Rubén Yáñez se ha consolidado en la portería por tercera temporada consecutiva.

Dubasin, con ocho goles, es el principal peligro de los locales para este partido.

Fecha y hora del Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Sporting de Gijón y el Málaga CF se disputará este domingo 4 de enero de 2026 a las 14:00 horas en el estadio El Molinón.

Dónde ver el partido del Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.