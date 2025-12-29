El Málaga CF abrirá las puertas del entrenamiento a los aficionados que se hayan quedado sin entradas Málaga CF

"Debido a la alta demanda de público para el entrenamiento de puertas abiertas de esta tarde, 𝘀𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗿𝗮́ 𝗹𝗮 𝗣𝗨𝗘𝗥𝗧𝗔 𝟭 para los aficionados que no pudieron conseguir entradas". Con este comunicado solucionó el Málaga CF este lunes el malestar de los aficionados que se quedaron sin entradas para presenciar en directo el entrenamiento a puerta abierta de este lunes en el estadio de La Rosaleda.

El Málaga CF regresa al trabajo este lunes a partir de las 17:00 horas en el estadio de La Rosaleda en un jornada de puertas abiertas que el club ha diseñado pensada en los pequeños y que se ha convertido en habitual en estas fechas.

La novedad en esta ocasión era que los aficionados tenían que retirar una entrada para acudir al entrenamiento. Estas se acabaron rápido y algunos malaguistas expresaron sus protestas a través de las redes sociales.

𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗔 𝗣𝗨𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗔𝗕𝗜𝗘𝗥𝗧𝗔



📅 Lunes, 29 de diciembre

⌚️ 17:00h (Apertura de puertas 16:30h)

📍 Fondo Sur bajo, Preferencia baja y Fondo Norte bajo

🚪 0, 5, 9, 11 y 13



¡Nos espera una jornada muy navideña con!



🎵 Banda de Música “María Santísima… pic.twitter.com/nFSjn2mIac — Málaga CF (@MalagaCF) December 22, 2025

El club le ha puesto remedio este lunes por la mañana anunciando la apertura de una puerta más para los aficionados que se quedaron sin entradas para acudir a ver a los jugadores del Málaga en directo.

Los de Funes empezarán de esta forma a preparar el regreso de la competicióne el próximo domingo 4 de enero a partir de las 14.00 horas en Gijón contra el Sporting en El Molinón.

Habrá regalos, Cartero Real, Superboke hará las delicias de los más pequeños e incluso actuará la Banda de Música de la Cofradía del Rocío.