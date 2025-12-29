José María Muñoz no responde sobre su situación judicial y dará explicaciones el 8 de enero

Las claves nuevo Generado con IA José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, no respondió preguntas sobre su situación judicial y anunció que dará explicaciones el 8 de enero. Muñoz está investigado en el caso Grupo Vera por su papel como auxiliar delegado en la gestión concursal de una de las sociedades del grupo. La Fiscalía acusa a Muñoz de favorecer irregularidades y presunto desvío económico, aunque la medida cautelar sobre sus cuentas bancarias fue levantada. El proceso judicial que afecta a Muñoz no tiene repercusión directa sobre el Málaga CF, ya que los hechos investigados son anteriores a su llegada al club.

El administrador judicial del Málaga CF ha despejado el balón hacia adelante a las primeras de cambio en su primera comparecencia pública tras conocerse su implicación en el caso Grupo Vera. José María Muñoz ha comparecido en el estadio de La Rosaleda tras la celebración de la Junta General de Accionistas y, antes de responder a las preguntas de los medios, ha emplazado al 8 de enero, en un lugar externo a Martiricos, para dar explicaciones sobre su situación personal.

Había mucha expetación sobre esta comparecencia de José María Muñoz. Pero el administrador judicial del Málaga, tras una breve exposición de las cuentas del Málaga CF, se ha adelantado a los medios para emplazarlos al día 8 de enero, en un lugar ajeno al estadio de La Rosaleda, para explicar su situación de investigado en el caso Grupo Vera por su papel como auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, una de las sociedades del grupo.

Muñoz ha tomado esta decisión por recomendación de sus abogados, que le han aconsejado no responder a ninguna pregunta al respecto de esta tema. De esta forma, prefiere separar su imagen personal de la de administrador judicial del Málaga para explicar su papel en el caso que se investiga.

Ante esta situación, se le ha preguntado al administrador judicial por si tiene intención de dimitir ante el descontento de la afición con su figura, como se verbaliza en cada jornada en La Rosaleda por una parte del malaguismo que acude al estadio.

Muñoz expuso que si es por esa situación, no se plantea dejar la administración judicial del Málaga CF, aunque se mostró comprensivo con el descontento de la afición con su labor al frente del Málaga.

Antes de la comparecencia de Muñoz, los accionistas minoritarios mostraron su descontento con el desarrollo de la Junta General de Accionistas en la que, según su versión, el administrador dio ninguna explicación y se limitó a acogerse al plazo de siete días para responder por escrito a las preguntas.

Situación judicial del Málaga CF

Con respecto a la situación en la que se encuentra el proceso judicial en el que está inmerso el club, con casi seis años administrado judicialmente, José María Muñoz ha explicado que ya ha finalizado la fase de instrucción del proceso y se está pendiente de notificar a los querellados. "Si no están en España y están en un país con el que no hay convenio, habrá que hacerlo a través de otros mecanismos internacionales".

Claves del caso Grupo Vera

El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, está en el punto de mira y este lunes acaparará los focos en la celebración de la Junta General de Accionistas del club de Martiricos. Muñoz está investigado en el caso Grupo Vera como auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, una de las sociedades del grupo.

El Ministerio Fiscal rechazó el sobresemiento de su imputación apuntando, a través de un escrito, que Muñoz, junto con el admistrador concursal, favoreció irregularidades y un presunto desvío de fondos perjudicando a los acreedores.

Respetando totalmente la presunción de inocencia, la figura de Muñoz estaba debilitada de cara al malaguismo, y este caso hace que su papel como cabeza visible del Málaga CF quede cuestionado.

¿Qué se investiga en el caso Grupo Vera?

El Caso Grupo Vera es una investigación judicial sobre un entramado empresarial del grupo que le da nombre al caso, una de las constructoras más potentes de la Costa del Sol.

Entró en serias dificultades económicas y el juez decretó su liquidación en 2017. El proceso se prolongó hasta 2023.

La investigación comenzó en septiembre del año 2023 a partir de una denuncia interpuesta ante la autoridad judicial. Según las pesquisas, la trama inició su actividad en 2017, cuando Grupo Vera entró en concurso y se iba a iniciar la fase de liquidación de los bienes.

La Policía Nacional detuvo en el mes de abril al exdirector financiero de Grupo Vera, y uno de los hombres de confianza de Paco Vera, y al administrador concursal , junto a otras cinco personas, por un presunto "expolio" de 100 millones de euros.

Se les acusaba de presuntos delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

¿Qué papel tiene José María Muñoz en el caso Grupo Vera?

Muñoz era auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, una de las sociedades que formaban parte del Grupo Vera. Draba era un conglomerado de otras 17 sociedades.

Figura como investigado por posibles irregularidades relacionadas con su labor auxiliar en la gestión concursal de Draba en el proceso de liquidación.

Tras declarar con abogado, el instructor de la causa decidió controlar las cuentas bancarias de Muñoz como medida cautelar, una medida que posteriormente se levantó.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía apunta que tanto Muñoz como el administrador concursal supuestamente favorecieron irregularidades y presunto desvío de cantidades económicas junto con el ex director financiero de la sociedad Draba, en perjuicio de los acreedores.

José María Muñoz solicitó el sobreseimiento de su imputación en el caso y la Fiscalía respondió con un escrito contundente que lo señala.

¿En qué afecta el proceso al Málaga CF?

El Málaga es totalmente ajeno a esta causa que se produjo antes del desembarco de José María Muñoz en el club hace casi seis años.

Nada de lo que le pueda ocurrir al administrador judicial afectaría al Málaga CF.

Su continuidad como cabeza visible del Málaga CF está en manos de la jueza que instruye el caso, María de los Ángeles Ruiz, o bien en las propias manos de Muñoz, que decida dear un paso al lado.

¿Qué dice José María Muñoz sobre su imputación en caso?

Cuando saltó a la actualidad su imputación, el Málaga difundió un mensaje a los medios de comunicación expresando la tranquilidad de Muñoz. Esta es la única comunicación que ha habido desde entonces.