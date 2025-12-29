Los accionistas aprueban las cuentas del Málaga C. F., con un beneficio de 3 millones

Las claves nuevo Generado con IA La Junta General de Accionistas del Málaga C.F. aprobó las cuentas anuales de la temporada 2024-2025, con un beneficio de 3 millones de euros tras impuestos. Los accionistas respaldaron la gestión del Órgano de Administración y la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. El club alcanzó una cifra de negocio sin IVA de 20,39 millones de euros, situándose entre los tres de LaLiga Hypermotion con mayor facturación. El gasto de personal total fue de 3,3 millones de euros, de los cuales 2,5 millones corresponden a sueldos, y los salarios de los directores general y deportivo son ahora inferiores a los previos.

La Junta General de Accionistas del Málaga, club intervenido judicialmente desde febrero de 2020, aprobó este martes las cuentas anuales de la temporada 2024-2025, con un beneficio en la cuenta de resultados de tres millones de euros después de impuestos.



Además, los accionistas de la entidad blanquiazul respaldaron la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, así como la propuesta de distribución del resultado de dicha campaña.



Los responsables del club malagueño informaron en la junta de que la pasada temporada se alcanzó una cifra de negocio sin IVA de 20.386.000 euros, lo que le sitúa entre los tres de LaLiga Hypermotion con la cifra más alta en ese capítulo, al haberse incrementado las ventas de productos y también el gasto de personal deportivo y no deportivo.



"En la partida de gasto de personal se decía que el Málaga tenía 3,3 millones de euros de gasto, pero en ella está incluida la Seguridad Social y solamente 2,5 millones corresponden a sueldos. Hay en torno a 120 trabajadores en el club y los salarios de los directores general y deportivo son muy inferiores a mi llegada", dijo el administrador judicial, José María Muñoz.