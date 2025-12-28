Claves del escándalo del caso Grupo Vera que salpican a José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF”

José María Muñoz saca pecho, pide perdón y dice que solo falta que entre la pelota Málaga C.F.

El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, está en el punto de mira y este lunes acaparará los focos en la celebración de la Junta General de Accionistas del club de Martiricos.

Muñoz está investigado en el caso Grupo Vera como auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, una de las sociedades del grupo.

El Ministerio Fiscal rechazó el sobresemiento de su imputación apuntando, a través de un escrito, que Muñoz, junto con el admistrador concursal, favoreció irregularidades y un presunto desvío de fondos perjudicando a los acreedores.

Respetando totalmente la presunción de inocencia, la figura de Muñoz estaba debilitada de cara al malaguismo, y este caso hace que su papel como cabeza visible del Málaga CF quede cuestionado.

¿Qué se investiga en el caso Grupo Vera?

El Caso Grupo Vera es una investigación judicial sobre un entramado empresarial del grupo que le da nombre al caso, una de las constructoras más potentes de la Costa del Sol.

Entró en serias dificultades económicas y el juez decretó su liquidación en 2017. El proceso se prolongó hasta 2023.

La investigación comenzó en septiembre del año 2023 a partir de una denuncia interpuesta ante la autoridad judicial. Según las pesquisas, la trama inició su actividad en 2017, cuando Grupo Vera entró en concurso y se iba a iniciar la fase de liquidación de los bienes.

La Policía Nacional detuvo en el mes de abril al exdirector financiero de Grupo Vera, y uno de los hombres de confianza de Paco Vera, y al administrador concursal , junto a otras cinco personas, por un presunto "expolio" de 100 millones de euros.

Se les acusaba de presuntos delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

¿Qué papel tiene José María Muñoz en el caso Grupo Vera?

Muñoz era auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, una de las sociedades que formaban parte del Grupo Vera. Draba era un conglomerado de otras 17 sociedades.

Figura como investigado por posibles irregularidades relacionadas con su labor auxiliar en la gestión concursal de Draba en el proceso de liquidación.

Tras declarar con abogado, el instructor de la causa decidió controlar las cuentas bancarias de Muñoz como medida cautelar, una medida que posteriormente se levantó.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía apunta que tanto Muñoz como el administrador concursal supuestamente favorecieron irregularidades y presunto desvío de cantidades económicas junto con el ex director financiero de la sociedad Draba, en perjuicio de los acreedores.

José María Muñoz solicitó el sobreseimiento de su imputación en el caso y la Fiscalía respondió con un escrito contundente que lo señala.

¿En qué afecta el proceso al Málaga CF?

El Málaga es totalmente ajeno a esta causa que se produjo antes del desembarco de José María Muñoz en el club hace casi seis años.

Nada de lo que le pueda ocurrir al administrador judicial afectaría al Málaga CF.

Su continuidad como cabeza visible del Málaga CF está en manos de la jueza que instruye el caso, María de los Ángeles Ruiz, o bien en las propias manos de Muñoz, que decida dear un paso al lado.

¿Qué dice José María Muñoz sobre su imputación en caso?

Cuando saltó a la actualidad su imputación, el Málaga difundió un mensaje a los medios de comunicación expresando la tranquilidad de Muñoz. Esta es la única comunicación que ha habido desde entonces.

Este lunes 29 de diciembre se celebra la Junta de Accionistas del Málaga CF y a José María Muñoz, si no le queda otra, tendrá que salir a la palestra.