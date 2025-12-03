Así te hemos contado el CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo (2-1)
Todo lo que ocurra en el estadio de El Prado en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey a partir de las 20:00 horas, te lo contamos en EL ESPAÑOL de Málaga.
LAS CLAVES
-
Talavera
2
-
-
1Málaga
-
-
-
2-1 Final
El Málaga CF cae eliminado de la Copa del Rey a manos del Talavera tras perder 2-1 en el estadio El Prado tras una mala segunda parte.
-
Minuto 93: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
Sin consecuencias el córner.
-
Minuto 93: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
Otro córner.
-
Minuto 93: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
Dani Sánchez saca el córner sin consecuencias.
-
Minuto 92: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
Lo sigue intentando el Málaga. Que tiene prisas como es lógico. Córner para el Málaga.
-
Minuto 90: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
En la segunda jugada de la falta que sacó el propio Niño la pelota llegó a la derecha, desde donde la puso Badiola y Niño la empujó sólo en el segundo palo.
Se descontarán 5 minutos.
-
Minuto 88: ¡Gol del Málaga!
88' ¡Gol del Málaga! Gol de Niño que recorta distancias.
88' Falta directa que sacó Niño.
87' Primera vez que tira el Málaga tras ir por detrás en el marcador. Fue Larrubia y su disparo se fue por poco.
-
Minuto 85: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
El Málaga está completamente anestesiado. No ha reaccionado. El partido es un desastre del Málaga, indefendible.
-
Minuto 80: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
Está siendo un completo ejercicio de impotencia del Málaga. No llega por ningún lado, no ha tirado a puerta desde el primer gol del Talavera.
Una decepción abosluta lo de este equipo en la Copa del Rey.
-
Minuto 75: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
Nada de nada del Málaga. Vaya chasco del conjunto blanquiazul, totalmente incapaz en la segunda mitad.
-
Minuto 70: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
Después del gol Funes reaccionó metiendo a Larrubia y Adrián Niño por Lobete y Chupete. Pero el Málaga está naufrangando. No ha reaccionado al gol. Está siendo una calamidad de segunda parte.
Después se ha marchado Rafa y ha entrado Badiola
-
Minuto 64: ¡Otro gol del Talavera!
Llega el segundo del Talavera. Montero se aprovecha de otro desastre defensivo del Málaga. Los peores minutos de la era Funes están saliéndole muy caros al Málaga.
-
Minuto 60: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
60' Petardazo del Málaga de momento en Talavera. Con una ocasión le ha bastado a los locales para adelantarse en el marcador. Funes no mueve el banquillo de momento. Y el Málaga está a merced de los locales.
-
Minuto 56: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
Primera llegada a la portería el Talavera, primer disparo a portería y gol local. La pelota cayó llovida después de un despeje y Sergio Montero remató sin dejarla caer imposible para Carlos López.
-
Minuto 55: ¡Gol del Talavera!
55' ¡Gol del Talavera! Qué desastre el Málaga. Sergio Montero adelanta a los locales
El conjunto local estaba defendiendo con todo. Le ha dado la pelota y el campo al Málaga. Y ahí los de Funes tienen que encontrar la claridad.
Rafita está en la derecha por delante de Gabilondo en esta segunda mitad.
-
Minuto 50: CF Talavera vs. Málaga CF de la Copa del Rey, en directo
50' No consigue progresar el Málaga a pesar de la primera ocasión.
Primera ocasión del Málaga nada más arrancar la segunda mitad. Volvió a salvar el portero del Talavera.
-
Comienza la segunda mitad
Dos cambios en el Málaga. Entraron Rafita y Jauregi y se marcharon Haitam y Ochoa
-
Descanso en Talavera con empate a cero
Se llega al final de la primera parte. El Málaga ha tenido una ocasión muy clara en las botas de Haitam, pero le ha costado generar algunas ocasiones más.
El conjunto de Funes dominó el balón, aunque no ha tenido mucha profundidad.
Jugadores a los vestuarios.