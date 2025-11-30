Dani Sánchez, jugador del Málaga CF, se abre en canal: "Ha sido una prueba muy dura para mi"

Las claves nuevo Generado con IA Dani Sánchez, jugador del Málaga CF, explicó que su ausencia de las alineaciones se debió a un problema de ansiedad que afectó a su rendimiento y confianza. El futbolista compartió en Instagram un mensaje en el que relata las dificultades personales que ha atravesado y cómo ha logrado superarlas con el apoyo de su entorno cercano. Sánchez asegura que ha recuperado la ilusión y la confianza, y se muestra decidido a disfrutar nuevamente del fútbol y dar lo mejor de sí mismo en el equipo.

Dani Sánchez desapareció de las alineaciones del Málaga CF en la jornada 10 contra el Leganés y no volvió a tener minutos hasta este sábado en Valladolid.

El malaguismo se preguntaba el porqué de la ausencia del lateral malagueño, de la barriada de Los Corazones, que se había asentado en el puesto ganándole la partida a Víctor García.

Y este domingo, ha despejado algunas de las dudas que había sobre su rendimiento. La ansiedad ha sido el principal motivo de un bajo rendimiento que lo llevó a estar ausente sobre el césped, aunque siempre ha entrenado con normalidad y ha entrado en las convocatorias.

El futbolista publicó a última hora del domingo en su perfil de Instagram un texto explicando el bache de salud que ha atravesado.

"La ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo. Y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí: mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día y cada entrenamiento. Sentía que no era yo, como si estuviera peleando contra una parte de mí que no entendía", explicó un Sánchez que reconoce que ha vuelto a recuperar la sonrisa y a disfrutar del fútbol.

Las reacciones de muchos de sus compañeros no se hicieron esperar en perfil del '18' del Málaga, un o de los jugadores más carismáticos del vestuario.

Publicación íntegra de Dani Sánchez en su perfil de Instagram

"30 de noviembre 03:00 am, me dispongo a escribir a ver qué sale:



Estas últimas semanas y algunos meses atrás han sido una prueba muy dura para mí. La ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo. Y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí: mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día y cada entrenamiento. Sentía que no era yo, como si estuviera peleando contra una parte de mí que no entendía. A veces, cuando no entiendes por qué las cosas no salen, el silencio pesa más que cualquier derrota.



No ha sido fácil reconocerlo, pero creo que es importante aceptar que incluso los más fuertes también caemos. Y yo caí, pero también aprendí a levantarme. Aprendí a escucharme, a darme tiempo, a entender que la mente también necesita descanso y cuidado.



En todo este proceso he estado más reservado, más en silencio, y sé que quizás desde fuera podía parecer que algo no encajaba. Y sí, seguramente muchas cosas en mi rendimiento o en mi situación tenían una explicación interna que yo mismo estaba intentando gestionar. Pero no quiero justificar nada: lo que importa es que estoy volviendo a encontrarme. Y aunque me sentí al borde, decidí levantarme. Cada entrenamiento, cada minuto sin jugar, cada pensamiento negativo… todo lo estoy transformando en fuerza. Esta foto ha sido minutos después de finalizar el partido, aliviado conmigo mismo y sonriéndome, porque me lo merezco y porque hay gente que se merece verme así.



Hoy, gracias a Dios, vuelvo a sentir esa luz que hacía tiempo no veía. Vuelvo a recuperar mi confianza, mi ilusión, mis ganas de ser el de siempre: dedicado, ambicioso y con hambre de crecer. Estoy sonriendo otra vez, disfrutando del fútbol de verdad, sintiéndome libre y fuerte.



Quiero mencionar, aunque sea brevemente, a mi familia y a mi círculo más cercano. Ellos han sido un apoyo silencioso pero fundamental, el tipo de compañía que no hace ruido pero sostiene. Y eso se queda para siempre. Ellos serán los que me acompañen toda mi vida.



Uno puede caer, puede dudar, puede romperse un poco… pero nunca tirar la toalla. He vuelto a ser yo. Y voy a por todas.



03:45 am. Fin".