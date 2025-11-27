La posesión de la pelota, el primer sello de Funes para el Málaga CF

El primer Málaga CF de Funes fue el segundo con más posesión de la temporada, el segundo que más pases ha dado en un partido de este curso, y el tercero de la jornada que más tiempo tuvo la pelota.

Fueron solo tres entrenamientos antes del primer partido de Funes al frente del Málaga CF. Además, era un equipo cogido con pinzas por las bajas. Pero se pudo ver un esbozo de lo que quiere el entrenador granadino para su equipo. Y, como se esperaba, la principal apuesta es por la posesión de la pelota.

Se podía intuir, viendo la trayectoria de Funes en el Atlético Malagueño y escuchando la primera rueda de prensa que dio en el preparador malaguistas, cuando dijo que el suyo sería un fútbol propositivo.

Las estadísticas del primer partido de esta nueva era, o continuación del anterior, arrojan los primeros datos que dan alguna pista de lo que podrá ver a partir de ahora, siempre que el rival lo permita, como fue el caso del Mirandés.

El Málaga CF tuvo el domingo el 61,3 por ciento de la posesión del balón. Es el segundo partido que más tiempo tuvo la pelota en su poder, curiosamente sólo por detrás del partido que le costó la destitución a Sergio Pellicer.

Contra la Cultural Leonesa, el Málaga llegó hasta el 65 por ciento.

Según las estadísticas de LaLiga, es el cuarto partido en el que el Málaga supera el 60 por ciento de posesión del balón. Lo hizo también contra el Córdoba y el Cádiz. En ninguno de esos partidos le sirvió para ganar.

En las quince jornadas que van disputadas, el Málaga tuvo más el balón que su rival en once partidos. Sólo consiguió la victoria contra la Real Sociedad B, además de contra el Mirandés.

503 pases

Además de la posesión, según el portal de estadísticas BeSoccer, contra el Mirandés fue el segundo partido en el que el Málaga dio más pases, 503.

Como en la posesión, sólo movió más la pelota contra la Cultural Leonesa, 525. Contra el Cádiz y la Real Sociedad se acercó a los 500 pases, 488 y 495 respectivamente.

Con estas cifras se puede tener una percepción de lo que intentará ser este Málaga para intentar reconducir la situación.

Hay que cogerlas con pinzas, porque era un día en el que sus centrales titulares eran baja, dos piezas clave a la hora de sacar el balón desde atrás,

Se vio a Izan Merino prácticamente todo el partido incrustado entre los centrales para dirigir desde ahí las operaciones.

A Recio, posiblemente el futbolista que más conozca a Funes de los que jugaron en el debut del entrenador, se le vio más de una vez darse la vuelta para mandar atrás la pelota y empezar de cero, a pesar del run run del estadio cuando había empatado el Mirandés.

Contra el Real Valladolid el próximo sábado será otra historia, un rival completamente diferente y otro partido lejos de La Rosaleda, de los que están condenando a este equipo, que quiere salir del atolladero con el balón en los pies.