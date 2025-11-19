Sergio Pellicer se marcha del Málaga C.F. pidiendo unidad al malaguismo: "He vivido un sueño"

Sergio Pellicer durante una rueda de prensa ofrecida en La Rosaleda Málaga CF

Dolorosa comparecencia de Sergio Pellicer en la sala de prensa de Juan Cortés de La Rosaleda para poner fin a su segunda etapa en el Málaga C.F.

Al técnico de Nules se le rompió la voz cuando expuso que siendo entrenador del Málaga había vivido "un sueño".

Para el futuro inmediato del Málaga pidió unión, siempre hablando en primera persona del plural.

Pero sobre todo, en su breve comparecencia, se mostró agradecido con todas las personas que de una u otra forma tienen que ver con el club, desde los empleados a la afición pasando por los jugadores y los máximos dirigentes del club.

También tuvo palabras de agradecimiento para su familia, su mujer e hija, a las que ahora les podrá dedicar "más tiempo".

No quiso aclarar si le dejaba la puerta abierta al Málaga en el futuro. Se limitó a decir que este jueves saldrá con la bicicleta y que no se sabe lo que pasará en el futuro.

"Me voy a quedar con lo mejor. El domingo hay que apoyar al nuevo entrenador, al equipo, en La Rosaleda tenemos que sentirnos invencibles", expuso.

Dejó claro que tenía fuerzas para seguir pero "lo que queremos es lo mejor para el Málaga. Y los resultados están ahí".

Insistió en pedir la "unión" de todo el malaguismo para que la situación se enderece.

Antes, Loren inició la rueda de prensa que nunca le hubiera gustado dar, pero "así es el fútbol". El director deportivo se mostró agradecido a Pellicer por su trabajo y por sacar al Málaga del pozo y se mostró convencido de que alguien se volverá a acordar de Pellicer en un futuro para sentarse en el banquillo de La Rosaleda.

Pellicer recibió una ovación en la sala de prensa en sus últimos instantes como entrenador del Málaga.