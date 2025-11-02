2-1 | El Málaga pierde tres puntos de oro en el descuento y sigue ahogado en la clasificación
Dos goles en el añadido le cuestan la derrota a los de Pellicer, que no estuvo acertado con los cambios a la hora de leer el partido.
El gol del Málaga lo anotó Jauregi de penalti.
Cuando Sergio Pellicer metió en el campo a Einar Galilea para jugar con tres centrales y encerrarse en su área cuando ganaba 0-1 en Castellón, estaba escribiendo el final de otra tarde-noche desastrosa para el Málaga. Dos goles en el descuento costaron otra derrota de las que duelen. Y mucho.
De esta forma, tira por la borda el regalo de Arcediano Monecillo, que permitió a los malaguistas adelantarse en el marcador con un penalti del nuevo fútbol, que sólo vieron desde la sala VOR.
Cuando mejor estaba defendiendo y podía matar el partido a la contra, el técnico blanquiazul cambió el dibujo del equipo, con el mensaje implícito de encerrarse en su área, y se derrumbó la fortaleza que había levantado por delante de Alfonso Herrero.