2-1 | El Málaga pierde tres puntos de oro en el descuento y sigue ahogado en la clasificación

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga perdió 2-1 contra el Castellón con dos goles en el descuento. Sergio Pellicer modificó la táctica para defender el 0-1, pero el cambio resultó en una derrota. El Málaga desaprovechó un penalti a favor que les adelantó en el marcador, otorgado por el VAR.

Cuando Sergio Pellicer metió en el campo a Einar Galilea para jugar con tres centrales y encerrarse en su área cuando ganaba 0-1 en Castellón, estaba escribiendo el final de otra tarde-noche desastrosa para el Málaga. Dos goles en el descuento costaron otra derrota de las que duelen. Y mucho.

De esta forma, tira por la borda el regalo de Arcediano Monecillo, que permitió a los malaguistas adelantarse en el marcador con un penalti del nuevo fútbol, que sólo vieron desde la sala VOR.

Cuando mejor estaba defendiendo y podía matar el partido a la contra, el técnico blanquiazul cambió el dibujo del equipo, con el mensaje implícito de encerrarse en su área, y se derrumbó la fortaleza que había levantado por delante de Alfonso Herrero.