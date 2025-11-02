LAS CLAVES
¡Muchas gracias y buenas noches!
Muchas gracias por seguir el partido a través de EL ESPAÑOL de Málaga un partido más del Málaga CF, este, con una derrota muy dolorosa.
Buenas noches y hasta la próxima.
La crónica
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: final (2-1)
Vaya desastre del Málaga. Que encaja dos goles en el descuento y pierde en Castellón de manera deshonrosa. Se acabó lo que se daba en Castalia.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: Gol del Castellón (2-1)
98' Gol del Castellón en la última jugada.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 1-1
95' Vaya varapalo para el Málaga, que paga la mala lectura del partido de Pellicer. Se le están escapando dos puntos.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 1-1
Centro al segundo palo que Camara remata solo, lo dejó Einar Galilea. Tira el Málaga por la borda todo el trabajo.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 1-1
92' Gol del Castellón.
92' Desperdicia la contra Rafa tras una conducción larga. Lobete está agotado.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-1
90' Ocho minutos de descuento.
89. Mal tirada la falta por Víctor García.
88' Amarilla para Sienra por frenar a Lobete, que se iba solo a la portería. Falta peligrosa a favor del Málaga.
87' Amarilla para Doué por un plantillazo a Dorrio.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-1
85' El Málaga es incapaz ahora de defender las llegadas del Castellón, que llega por los dos lados, acumula centros y saques de esquina. Ahora juega con tres centrales y Juanpe y Rafa por delante.
82' Disparo de Jakobson que se va a córner.
81' Doble cambio. Se marchan Jauregi y Dani Lorenzo y entran Einar y Dorrio.
81' Disparo cruzado de Joaquín cuando tenía al lado solo a Lobete.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-1
80' Lobete desperdició una contra clarísima. El Málaga no tiene temple para sacar la pelota y está sufriendo atrás.
78' Otra falta peligrosa al borde del área del Málaga. De nuevo a la barrera.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-1
75' Amarilla para Dani Lorenzo. El partido se ha roto.
72' Disparo alto de Dani Lorenzo que se la jugó desde el borde del área.
FOTO: el momento del penalti
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-1
70' El Málaga ha perdido el control del juego en estos minutos. Y otra vez perdona el Castellón. Se confió Víctor y casi remata Calatrava en el segundo palo.
68' Cambio en el Málaga. Se marchan Larrubia y Dotor y entran Rafa y Joaquín.
68' Perdona el empate el Castellón, se paseó la pelota por el área de Herrero. Aunque había fuera de juego. Todo queda en nada.
67' Cala estrelló la falta contra la barrera.
66' Amarilla para Montero y falta peligrosísima al borde del área del Málaga.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-1
65' Triple cambio en el Castellón. Hubo un amago de reacción en el conjunto local tras el gol pero el Málaga contemporiza la pelota.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-1
59' El partidoe estuvo parado una eternidad por la revisión del penalti. Finalmente, Arcediando Monecillo decretó penalti, muy dudoso, todo hay que decirlo. Un penalti del nuevo fútbol por manos de Salva Ruiz.
Jauregi lo lanzó decidido abajo a la derecha de Matthys, que no pudo hacer nada.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: ¡GOOOOOOOL DEL MÁLAGA ! (0-1)
57' ¡Gooooooooool del Málaga! Jauregi mandó el penalti para dentro.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-0
54' Penalti a favor del Málaga.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-0
52' Se revista un posible penalti a favor del Málaga por manos en el área del Castellón. La pelota le dio en la mano a un defensa. La consulta está siendo larga.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-0
50' El Málaga ha salido con algo más de energía y ya ha tenido un córner a su favor.
48' Remate de Montero que se había sumado al ataque. Se la dejó atrás Dani Lorenzo y disparó algo desviado desde fuera del área.
46' Amarilla para Melot, que llegó tardísimo para frenar a Lobete.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: 0-0
Empieza la segunda mitad en Castalia. Empate a cero en el marcador.
CAMBIO: en el Castellón entró Doué y se marchó Ronaldo.
CD Castellón vs. Málaga CD de Segunda División, en directo: descanso (0-0)
Se llega al final de la primera mitad en un partido sin mucha historia. Aunque ambos equipos tuvieron sus ocasiones para adelantarse en el marcador.