El Málaga CF ya conoce los horarios de todo el mes de noviembre, que cerrará en Valladolid

El Málaga CF ya conoce los horarios de sus próximos cinco partidos Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF ha mejorado su rendimiento tras vencer al Andorra y avanzar en la Copa del Rey al eliminar al Estepona. El Málaga CF ya tiene el calendario de sus próximos cinco partidos de noviembre en Segunda División. El equipo jugará contra el CD Castellón, Córdoba CF, Cultural Leonesa, Mirandés y Real Valladolid este mes de noviembre.

La temporada del Málaga CF ya ha cogido velocidad de crucero después de haber disputado once jornadas de liga con un mal balance de catorce puntos.

El equipo le ha dado la vuelta a la situación negativa en la que se encontraba con la victoria frente al Andorra y el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Estepona.

Los de Sergio Pellicer conocen las fechas y horarios de los próximos cinco partidos de la temporada, en Segunda División.

Este domingo 2 de noviembre viaja a Castellón y el sábado 8 recibe al Córdoba en La Rosaleda en otro derbi andaluz, que tan mal se le da al Málaga.

Se estrenará los lunes esta temporada en León contra la Cultural el 17 de noviembre.

La visita del Mirandés a La Rosaleda está programada para el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas.

El último horario del mes será el del partido en el José Zorrilla contra el Real Valladolid, que se disputará el sábado 29 de noviembre a las 21:00 horas.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

CD Castellón vs. Málaga CF, domingo 2 de noviembre. Hora: 18:30 horas.

Málaga CF vs. Córdoba CF, sábado 8 de noviembre. Hora: 21:00 horas.

Cultural Leonesa vs. Málaga CF, lunes 17 de noviembre. Hora: 20:30 horas.

Málaga CF vs. Mirandés, domingo 23 de noviembre. Hora: 21:00 horas.

Real Valladolid vs. Málaga CF, sábado 29 de noviembre. Hora 21:00 horas.