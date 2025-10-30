1-3 | El Málaga CF no permite esta vez la sorpresa y elimina al Estepona de la Copa CD Estepona

No hubo sorpresa. Esta vez no. Aunque sí susto final. El Málaga CF sigue adelante en la Copa del Rey tras eliminar al Estepona que apretó el marcador al final antes del 1-3 definitivo.

El derbi malagueño se decantó desde el principio, y el Málaga da un paso en el torneo del KO, en el que todavía no se espera a un gran rival en Martiricos. Para ello tendrá que seguir avanzando. Pero primero hay que contar lo de Estepona.

Compareció con una mezcla de los menos habituales y jugadores con bastantes minutos esta temporada. Del primer grupo, sólo Ochoa, Jauregi y Gabilondo. También Carlos López. El resto, más o menos, tienen las piernas cargadas de minutos.

Uno de los que ha perdido el sitio en los últimos partidos fue el que abrió el marcador. A los once minutos, se coló en el área local y fue derribado entre dos jugadores. Sin el VAR, mandó la decisión del árbitro, que señaló los once metros.

El propio Lobete fue el encargado de chutar, fuerte a la derecha de Joel, para poner el 1-0 en el marcador cuando todavía ninguno de los dos equipos se había asentado en el campo.

A partir del gol el partido se asentó, el Málaga se quedó con la pelota para moverla sin profundidad hasta el final de la primera parte.

Dani Sánchez tuvo otra ocasión clara que Joel sacó como pudo, y Juanpe tuvo otra con un cabezazo en un córner que Duarte sacó debajo de los palos.

El par de veces que el Estepona, plantado delante de su área casi toda la primera mitad, se estiró en la presión, el Málaga salió bien desde atrás y llegó con peligro.

El Estepona, por su parte, sumó su ocasión clara con un remate de Dani Sancho sólo en el punto de penalti, que no dirigió bien la pelota con la cabeza.

Así se fueron los equipos a los vestuarios.

Triple cambio en el descanso

Antes de empezar, Pellicer le dio carrete a Haitam y Dorrio, además de a Darko, que se puso a calentar cuando Juanpe vio una amarilla en la primera mitad. Además del jerezano se quedaron en la caseta Joaquín y Lobete.

Nada tuvo que ver el segundo acto del partido. El Estepona adelantó las líneas, aumentó la intensidad en la presión y el Málaga fue incapaz de marcar su ritmo de partido, aunque es cierto que no sufrió en su área, salvo por un par de balones cruzados en el área. Carlos López se mostró firme.

Ni Haitam ni Dorrio tenían profundidad por las alas, y en el centro del campo costaba dominar el balón. Era otro Estepona.

Dotor refrescó piernas en el centro del campo y de sus botas nació el segundo gol. Vio el desmarque de Dorrio por detrás de la defensa local, a la que superó por encima dejando sólo al extremo dentro del área. Pero había que culminar.

Y vaya si lo hizo. Controló orientado con el pecho y sin dejarla caer batió a Joel con un disparo abajo imposible.

Todo parecía encarrilado. Era el minuto 78'. Pero tres minutos después un error en la salida del balón provocó que este le llegase a Teijeira al borde del área. Controló con la derecha y la pelota se le quedó botando, la rompió con la zurda a la esquina de la portería. Carlos López sólo pudo mirar.

Con diez minutos por delante la grada se vino arriba, el Málaga mostró nervios en algunos momentos, pero al Estepona ya le faltaban piernas para inquietar la meta blanquiazul.

El choque llegó al final con los cinco minutos de descuento. Justo en el último, el Estepona perdió la pelota en la salida y Dorrio la recuperó, se coló hasta la cocina y se la dio atrás a Aarón Ochoa para que la empujase.

Final y a otra cosa. Esta vez sin sorpresas.