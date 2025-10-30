Finaliza la primera mitad en el Muñoz Pérez de Estepona. Se adelantó el Málaga en el minuto 12 de partido gracias a un penalti sobre Lobete que él mismo transformó.

Los de Pellicer han monopolizado el balón y han sumado un par de ocasiones más. El Estepona, por medio de Dani Sancho, tuvo otra clara de cabeza.