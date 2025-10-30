-
55' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
55' Partido con más ritmo ahora en este tramo.
53' Casi empata el Estepona en una falta lateral, pero Carlos López se mostró muy seguro. El Estepona está yendo arriba con más decisión.
50' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
50' Continúa dominando la pelota el Málaga en el arranque de la segunda parte. Pero la primera la ha tenido el Estepona en un balón que se paseó por el área. Finalmente pitó fuera de juego.
46' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
Triple cambio en el Málaga. Darko, Dorrio y Haitam entraron por Juanpe, Joaquín y Lobete.
En el Estepona se quedó en el vestuario Eneko y entró Baradji.
45' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
Se reanuda la segunda mitad en Estepona.
CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1): DESCANSO
Finaliza la primera mitad en el Muñoz Pérez de Estepona. Se adelantó el Málaga en el minuto 12 de partido gracias a un penalti sobre Lobete que él mismo transformó.
Los de Pellicer han monopolizado el balón y han sumado un par de ocasiones más. El Estepona, por medio de Dani Sancho, tuvo otra clara de cabeza.
45' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
Dos minutos de descuento.
45' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
45' Se ha animado alguna vez más el Estepona a presionar arriba. Pero el Málaga ha salido muy bien y se ha plantado rápido cerca del área rival.
43' Amarilla para Juanpe por cortar una contra. Le dejó la mano a Eneko. Y Pellicer pone automáticamente a calentar a Brašanac.
45' Amarilla también para Eneko por una falta a Lobete.
40' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
40' Se la jugó el Estepona una vez a ir a presionar arriba y pudo hacerle daño el Málaga. Falló el último pase. Pero la tónica es la misma que toda la primera mitad.
En el Málaga calientan ya Dorrio y Haitam.
35' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
35' Sigue la misma tónica del partido. El Málaga ya ha comprobado que el Estepona puede llegar con peligro.
33' Otro córner para el Málaga, que robó bien arriba en la salida del balón del Estepona. Se durmió Joaquín a la hora de decidir el pase definitivo.
30' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
30' El Estepona espera su momento para intentar soprender en una contra. Y la tenido en el minuto 26' donde Dani Sancho no ha logrado dirigir bien el remate. Estaba solo dentro del área, en el punto de penalti.
El Málaga, por su parte, pudo ampliar la renta tras un cabezazo de Juanpe a la salida de un córner. Lo sacó un defensa local debajo de la portería.
25' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
25' El Estepona sigue esperando atrás y es difícil que el Málaga encuentre huecos. Los de Pellicer no tiene prisa por ir arriba, y la pelota va de un lado a otro de la defensa principalmente.
20' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
20' Joel se encontró la pelota tras un remate de Dani Sánchez que desvió un defensa.
15' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1)
15' Tras el gol de Lobete, el Estepona lo intenta por fuera y ya ha colgado un centro peligroso.
12' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-1): ¡Gol de Lobete!
12' Goooooool del Málaga! Lobete lo tiró fuerte a la derecha del portero. Lo adivinó Joel pero no lo pudo detener. Gana el Málaga pronto.
11' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-0): ¡Penalti a favor del Málaga!
11' Penalti sobre Julen Lobete, arrollado por dos rivales.
10' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-0)
10' El Málaga domina por completo la pelota, pero la tiene atrás. Le cuesta moverla por el césped artificial, al que no está acostumbrado. El Estepona busca la esapalda de la zaga malaguista.
5' CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo (0-0)
5' Nadie se hace con el dominio del juego en el tramo incial.
2' Se reincopora el lateral. El Málaga busca balones largos a Lobete, en la izquierda. Joaquín está en la derecha.
1' Mala caída de Dani Sánchez que se duele del hombro en la primera acción del partido. Se retira del campo y parece bastante dolorido.
CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo: Arranca el partido en el Muñoz Pérez
Ya rueda la pelota en Estepona, donde el Málaga busca revancha de la temporada pasada.
CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo: todo listo en Estepona
Ya están los equipos sobre el césped para comenzar el partido de Copa del Rey. El almeriense José Antonio Sánchez dirigirá el encuentro.
CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey, en directo: ¡alineaciones!
Este es el once del Málaga CF para medirse al Estepona:
Carlos López; Izan, Einar, Dani Sánchez; Juanpe, Rafa, Aarón Ochoa; Joaquín, Lobete y Jauregi.
Málaga C.F.