CD Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi malagueño

El CD Estepona y el Málaga CF se enfrentarán en la Copa del Rey el jueves 30 de octubre a las 21:00 en el estadio municipal Muñoz Pérez. El partido será transmitido en directo por Andalucía TV, el segundo canal de Canal Sur Televisión. El Málaga busca revancha tras caer en la prórroga contra el Estepona la temporada pasada, en una situación similar con el Estepona en dos categorías inferiores. El Estepona, dirigido por Xavier Molist, ocupa actualmente posiciones de descenso en el Grupo IV de Segunda RFEF.

CD Estepona y Málaga CF repetirán la eliminatoria de Copa del Rey que tuvo lugar en la temporada pasada este jueves 30 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio municipal Muñoz Pérez.

Esa será una de las grandes novedades de la eliminatoria, ya que la temporada pasada el partido se tuvo que disputar en el estadio municipal de La Línea de la Concepción.

El Málaga tiene ganas de revancha, ya que el curso pasado cayó en la prórroga (3-2) contra el Estepona, dos categorías por debajo de los blanquiazules, una situación que se repetirá esta temporada.

El partido de este jueves se podrá ver a través de Andalucía TV, el segundo canal de Canal Sur Televisión.

Fecha y hora del CD Estepona vs. Málaga CF de la Copa del Rey

Dónde ver el partido del CD Estepona vs. Málaga CF de la Copa del Rey

El partido de este jueves se podrá ver en Andalucía TV, el segundo canal de la Radio Televisión Andaluza..

Por tanto, será la televisión regional la que ofrezca el derbi malagueño en este segundo canal territorial.

Dónde seguir el partido online el CD Estepona vs. Málaga CF de la Copa del Rey

Como cada partido del Málaga CF, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF llega al partido de Copa del Rey tras la gran victoria que logró contra el Andorra en La Rosaleda, donde jugó toda la segunda mitad con un futbolista menos por la expulsión de Brašanac.

Pellicer podrá sentarse de nuevo en el banquillo de La Rosaleda después de cumplir los tres partidos de sanción que le impusieron tras la expulsión en Burgos.

Hay algunas incógnitas sobre el once que puede sacar el Málaga CF después del bajonazo de Butarque.

El Málaga suma once puntos tras diez partidos de liga.

Sergio Pellicer recupera a Jokin Gabilondo y Dorrio tras ser baja en Butarque. Sólo Adrián Niño más los lesionados habituales serán baja para este partido.

El Estepona, entrenado por Xavier Molist, milita en el Grupo IV de Segunda RFEF y actualmente ocupa posiciones de descenso, lejos del objetivo del conjunto costasoleño, construido para pelear el ascenso a Primera RFEF.

En ocho jornadas, el Estepona ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido cinco. La temporada pasada, cuando recibió al Málaga, la situación era todo lo contrario y peleaba en los puestos altos.

