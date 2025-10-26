Málaga CF vs. Andorra: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF se enfrenta al FC Andorra en La Rosaleda, en la 11ª jornada de Segunda División, este domingo a las 14:00 horas. El árbitro Alejandro Morilla, debutante esta temporada en Segunda División, dirigirá el encuentro, asistido en el VAR por José Antonio López. El Málaga CF, que suma 11 puntos y ocupa el puesto 18º en la tabla, buscará mejorar su desempeño tras una derrota contra el Leganés. El Andorra FC, en la 8ª posición con 15 puntos, llega con tres partidos sin ganar, el último un empate ante el Granada.

El conjunto blanquiazul, con 11 puntos y 18º en la clasificación, recibe a un cuadro visitante ubicado en la 8ª plaza de la tabla con 15 puntos, los mismos que el Burgos CF (6º), equipo que cierra los puestos de playoff de ascenso.

El árbitro Alejandro Morilla dirigirá el encuentro. Navarro nacido en Pamplona, a sus 25 años debuta esta temporada en la categoría de plata del fútbol español. Estará auxiliado en el VAR por José Antonio López.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de la jornada 34 de la temporada 22-23 en el Estadio Nacional de Andorra, con victoria local por 1-0.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Andorra de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Andorra se disputará el domingo 26 de octubre a las 14:00 horas en el estadio La Rosaleda.

Adrián Niño se lamenta durante el Málaga CF vs. Cádiz de Segunda División. Málaga CF

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. Andorra de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. Andorra de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF llega tras la involución en Butarque, donde cayó derrotado 2-0 contra el Leganés en un partido muy malo de los blanquiazules.

Pellicer podrá sentarse de nuevo en el banquillo de La Rosaleda después de cumplir los tres partidos de sanción que le impusieron tras la expulsión en Burgos.

Hay algunas incógnitas sobre el once que puede sacar el Málaga CF después del bajonazo de Butarque.

El Málaga suma once puntos tras diez partidos de liga.

Sergio Pellicer recupera a Jokin Gabilondo y Dorrio tras ser baja en Butarque. Sólo Adrián Niño más los lesionados habituales serán baja para este partido.

Andorra

El Andorra FC llega a La Rosaleda de la mano de Ibai Gómez tras tres partidos sin ganar, el último, un empate contra el Granada.

En las filas del conjunto pirenaico llega el cordobés Álex Calvo, excanterano del Málaga CF y que debutó a las órdenes de Sergio Pellicer en la temporada 2022-2023.

