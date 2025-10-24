El SOS de Pellicer a la afición del Málaga CF: "Los jugadores van a estar hasta el final"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, terminó de enterrar el hacha de guerra que sacó contra el Deportivo de La Coruña y, en la previa del choque contra el Andorra del domingo, centró su mensaje en lanzarle a la afición: hay que estar con los jugadores.

Tras la derrota contra el Leganés en Butarque, el balance es de cinco derrotas en seis partidos. Y eso hizo que una parte de la afición haya dicho basta.

La Rosaleda será una especie de tribunal el domingo a la hora del almuerzo. En esta ocasión no ha habido filtraciones desde dentro del club que pongan en peligro la continuidad de Pellicer, como ocurrió en la semana previa a la visita del Deportivo de La Coruña tras cuatro derrotas consecutivas.

Pero sin embargo los ánimos se caldearon en el propio estadio de Butarque, con la afición malaguista reprochando a los jugadores su actitud en el campo y esperando en las puertas del recinto antes de que la plantilla se subiese al autobús.

Pellicer y Alfonso Herrero se acercaron a hablar con parte de los aficionados que protestaban. Ante esto, el preparador malaguista se mostró comprensivo.



"Entendemos perfectamente la situación y el máximo responsable soy yo -enfado afición por la clasificación-. No estamos siendo un equipo estable. El responsable soy yo de mantener la regularidad de rendimiento y resultados fuera de nuestro estadio", dejó claro antes de dirigirse al malaguismo.

"Me gustaría mandar un mensaje a la afición. Entendemos todo, pero lo más importante es en La Rosaleda. Queremos que los jugadores sientan el cariño", argumentó.



Sabe mejor que nadie que "este club es muy exigente y tiene que ser así, pero a los jugadores hay que protegerlos. Ellos van a estar hasta final de temporada y el tener el ambiente a favor al jugador le genera energía, da un plus diferente".

Pellicer quiere, más que nunca, que La Rosaleda sea el jugador número 12.