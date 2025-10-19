CD Leganés vs. Málaga CF: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

El Málaga CF visita este domingo al CD Leganés en el estadio de Butarque a partir de las 14:00 horas en la jornada 10 de Segunda División 2025-2026.

El conjunto blanquiazul afronta este partido tras la contundente victoria frente al Deportivo de La Coruña en La Rosaleda por 3-0 que puso fin a la mala racha de los blanquiazules.

El conjunto malaguista y el cuadro ‘pepinero’ tienen los mismos puntos en la clasificación (11), ocupando la 15ª y la 16ª plaza antes del inicio de la presente fecha del campeonato.

El colegiado Rafael Sánchez arbitrará el #LeganésMálaga. Murciano, de 34 años, cumple con la actual seis temporadas en la categoría de plata. Estará escoltado en el VAR por el canario Juan Luis Pulido.

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de la jornada 33 de la temporada 22-23 en el estadio de La Rosaleda, con victoria malaguista por 2-0 gracias a los tantos de Rubén Castro y Chavarría. Pellicer era el entrenador de aquel Málaga que acabó yéndose a Primera RFEF.

Dónde ver el partido del CD Leganés vs. Málaga CF de Segunda División

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el CD Leganés vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

El Málaga CF llega tras la victoria por 3-0 frente al Deportivo de La Coruña en la jornada 9.

Pellicer, sancionado con tres partidos después de ser expulsado al final del encuentro de El Plantío contra el Burgos, verá el partido desde la grada y cumplirá su sanción.

Alejandro Acejo, segundo entrenador blanquiazul, dirigirá al equipo desde el banquillo.

Hay algunas incógnitas sobre el once que puede sacar el Málaga CF en Butarque.

El Málaga suma once puntos tras nueve partidos de liga.

Aarón Ochoa, Izan Merino, Carlos Puga y Javi Montero son los cuatro jugadores que recupera el Málaga para este partido. Pierde a Jokin Gabilondo.

Rafita, titular en el lateral derecho contra el Dépor, repite en la convocatoria.

El Leganés regresa a casa después de dos partidos consecutivos a domicilio en los que sumó cuatro de los seis puntos en juego frente a Andorra y Mirandés. Ahora, los de Paco López quieren seguir sumando, para lo que el técnico blanquiazul podrá volver a contar con Cissé tras regresar de jugar con su selección.

Los del sur de Madrid tienen los mismos puntos que el Málaga, 11.

Paco López no ha empezado con buen pie en el regreso del Leganés a Segunda tras su descenso desde Primera División.