Huijsen, talisman en la victoria malaguista
El central del Real Madrid aprovechó su lesión y el parón de selecciones para estar en La Rosaleda y ver al Málaga. Al final del partido, bajó al vestuario para celebrar la victoria.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: Final
Final del partido en La Rosaleda con goleada del Málaga, que exhibió pegada para espantar fantasmas de Martiricos. herrero evitño varios y al final los blanquiazules pudieron ampliar la renta a la contra.
Perdona otro gol Lobete solo delante de Germán. Llegó muy forzado a la asistencia que le dio Larrubia.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: cinco de descuento
90' La seriedad defensiva del Málaga impidió cualquier momento de duda y son los primeros minutos tranquilos que se viven esta temporada en La Rosaleda. El Málaga pudo hacer alguno más a la contra faltó finura.
Se jugarán cinco de descuento.
La grada de animación coreó el nombre de Antonio Hidalgo, héroe del ascenso de 2008 a Primera División. Hoy entrenador del Deportivo de Las Coruña.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: Ovación para Chupete
85' Ahora se juega en el balcón del área del Málaga. Los blanquiazules cierran filas y huecos para impedir el tanto visitante. Y otra ovación para Chupete, autor de dos goles. Entra Jauregui en su lugar.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: el Málaga lo tiene casi en el bolsillo
80' El Málaga continúa corriendo y corriendo detrás de los jugadores del Dépor para robarle la pelota. Qué trabajo del conjunto de Pellicer, que puede terminar de cerrar el partido en una contra.
78' La Rosaleda hace la ola festejando esta goleada balsámica para el Málaga.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: Vaya ovación a Juanpe
75' El Málaga presiona arriba con los cambios y piernas frescas e impide al Dépor acercarse a su área.
72' Se va Mario Soriano y entra José Ángel en el Déportivo.
71' La Rosaleda se ha puesto en pie para dedicarle una atronadora ovación a Juanpe y corear su nombre en el momento del cambio. Las vueltas que da el fútbol.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: salva Alfonso otro gol.
70' Está corriendo el reloj a favor del Málaga, que frenó el impulso inicial del Deportivo. Aunque ha salvado Herrero una contra peligrosísima con Stoichkov sólo delante de él.
Doble cambio en el Málaga. Se marchan Rafita y Juanpe y entran Dotor y Gabilondo.
67' Doble cambio en el Dépor. Se marchan Graguera y Luismi y entran Patiño y Mulattieri.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: corre el reloj a favor del Málaga
65' El Dépor presiona al Málaga por todo el campo, pero los de Pellicer están consiguiendo hilvanar jugadas y acercar la pelota al área visitante. Da la sensación de que queda todavía mucho por delante en este partido.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: doble cambio en el Málaga
60' Resumiendo este cuarto de hora. Salió como un ciclón el Dépor pero el Málaga respondió con el golazo de Rafa. El gol anulado al Dépor fue un balón de oxígeno para el Málaga. Se ha parado el partido después del gol con los cambios.
59' Doble cambio en el Málaga. Se marchan Joaquín y Rafa entran Lobete y Brašanaca.
56' Cambio en el Dépor. Entra el canterano Rubén López y se marcha Escudero.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: anulado un gol al Dépor
54' Carlos Muñiz estima que el delantero gallego le endosó un codazo a Murillo antes de disparar y batir a Herrero. Por tanto, se frena la rápida reacción que tuvo el cuadro de Antonio Hidalgo al gol de Rafa.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: el VAR revisa un gol del Dépor
Se revisa un posible codazo de Eddahchouri para irse de Murillo antes de batir a Herrero.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: Rafa tiene veneno
50' Qué golazo del Málaga. Taconazo de Chupe que deja a Rafa dentro del área solo. Aun así se tuvo que zafar de un defensa y disparó cruzado para batir a Germán.
3-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: ¡Gol del Málaga!
49' GOOOOOOOL DE RAFA
47' Otro paradón de Alfonso Herrero a un disparo de Mario Soriano desde el borde del área. En dos minutos Yeremay le ha liado la más grande al Málaga.
2-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: en juego la segunda parte
Ya rueda la pelota de nuevo en La Rosaleda. El Málaga tiene que mantener o ampliar la renta. En el Dépor ha entrado Stoichkov y se ha quedado en el vestuario Villares.
2-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: Descanso
¡DESCANSO! El Málaga se va a los vestuarios ganando 2-0. Primero mandó y marcó y después sufrió y castigó a la contra. Alfonso evitó en dos ocasiones el empate de los visitantes.
2-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: ¡lo que ha perdonado el Málaga!
45+1 Error de Dani Sánchez en el último instante en un contra prácticamente perfecta. La entregó en el último pase. Se hizo un lío.
2-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: dos minutos de descuento
45' Amarilla para Chupete y dos minutos de descuento.
44' Otro remate de Eddahchouri tras un centro desde la derehca. Llegó muy forzado.
42' Al larguero el Dépor. Mario sacó un disparo desde fuera del área al que no llegó Alfonso. El Málaga defendió con uñas y dientes esa jugada en la que Yeremay casi se la lía a los blanquiazules.
2-0 | Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División, en directo: cinco minutos para el descanso
40' Le sigue costando al Málaga retener la pelota. El Dépor se ha hecho con ella y la mueve de un lado a otro llegando muchas veces al área local.