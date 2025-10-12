Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Málaga CF

El Málaga CF visita este domingo al Deportivo de La Coruña en el estadio La Rosaleda a partir de las 21:00 horas en la jornada 9 de Segunda División 2025-2026.

El conjunto blanquiazul afronta este partido como una especie de ultimátum para su entrenador, Sergio Pellicer, tras cuatro derrotas consecutivas que han hundido al Málaga en la clasificación y han llevado el malestar a la afición a pesar de haberse disputado sólo ocho jornadas.

Toda la semana en Martiricos ha estado marcada por el runrún en torno a Sergio Pellicer, en su momento más delicado desde que entrena al Málaga.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de la jornada 22 de la temporada pasada en el estadio de La Rosaleda, que finalizó con empate a uno en el marcador. El tanto malaguista lo anotó Chupe y para Dépor marcó Yeremay.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División

Adrián Niño se lamenta durante el Málaga CF vs. Cádiz de Segunda División. Málaga CF

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF sufrió la cuarta derrota consecutiva en la jornada 8 contra el Racing de Santander.

Pellicer, sancionado con tres partidos después de ser expulsado al final del encuentro de El Plantío contra el Burgos, verá el partido desde la grada.

Alejandro Acejo, segundo entrenador blanquiazul, dirigirá al equipo desde el banquillo.

Hay muchas incógnitas sobre el once que puede sacar el Málaga CF en Santander.

El Málaga suma ocho puntos tras siete partidos de liga y han empezado a aparecer los fantasmas en Martiricos.

Aarón Ochoa convocado con Irlanda sub-19 se suma a las bajas de Pellicer, que recupera a Joaquín y a Einar.

Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña del exmalaguista Antonio Hidalgo llega como flamante líder de Segunda División, con Yeremay como uno de los jugadores más destacados de Segunda División.

El Dépor no conoce la derrota en lo que va de temporada y cuenta con 16 puntos. Lejos de Riazor ha ganado dos partidos y ha empatado otros dos.