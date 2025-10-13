Huijsen, talismán del Málaga CF: entrada discreta al estadio y celebración en el vestuario

Huijsen celebra la victoria del Málaga en el vestuario de La Rosaleda Málaga CF

Una hora antes del partido entre el Málaga CF y el Deportivo de La Coruña, un coche de alta gama negro aparcaba en el párking del Instituto La Rosaleda. De él salía un joven rubio, alto, junto a su padre. Era Dean Huijsen, central del Real Madrid y malaquista de corazón como demuestra cada vez que puede.

Un padre bajaba la ventanilla de su coche: "¡Dean, Dean, no te vayas!". Se rio y atendió amablemente a dos niños pequeños para sacarse fotos con ellos. Fueron las primeras de esa tarde.

Iba vestido completamente de negro. Antes de echar a andar se puso una gorra blanca y se tapó con la capucha de la sudadera. De camino al estadio y antes de salir del instituto que el Málaga utiliza como párking, adelantó a esa familia y le soltó un "¡a ver si ganamos!". Como cualquier malaguista.

Camuflarse con la ropa le sirvió a Huijsen para cruzar la avenida de La Rosaleda en plena ebullición antes de un partido del Málaga pasando completamente desapercibido hasta colarse en el estadio por la puerta 8, la que da acceso al palco.

Desde ahí vio cómo el Málaga rompió su mala racha de cuatro derrotas consecutivas para golear al líder de Segunda, el Deportivo, en un ambiente de primera en el estadio.

En el descanso recibió una camiseta con el número 4 y su nombre y al final del partido ya fue descubierto y antes de abandonar el palco se sacó algunas fotos más.

Qué bonito es volver a casa 💙



¡Gracias por la visita y suerte en la temporada, @DHuijsen! pic.twitter.com/lKHzcrLFnB — Málaga CF (@MalagaCF) October 12, 2025

La última, en el vestuario de La Rosaleda, con toda la plantilla malaguista celebrando una victoria balsámica de la que este 'marbellí' fue talismán.

Al "a ver si ganamos", el padre de esos niños le respondió con un "si ganamos, olvídate del Madrid. Tienes que venir a ver los partidos, que lo que funciona no se toca". Las cábalas son las cábalas.