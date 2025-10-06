El Málaga CF se verá las caras otra vez con el Estepona en la Copa del Rey Málaga CF

Déjà vu para el Málaga CF en la Copa del Rey. Después del mazazo de la temporada pasada, los blanquiazules se verán otra vez las caras contra CD Estepona FS en una reedición del derbi malagueño en la primera ronda del torneo KO.

En la noche de Halloween, el Málaga cayó derrotado en el estadio Municipal de La Línea de la Concepción contra el Estepona por 3-2 en un partido que fue a la prórroga, donde los locales le sacaron los colores al Málaga.

Con el estadio Muñoz Pérez en obras, el duelo se trasladó al campo de Gibraltar, algo que no ocurrirá en esta ocasión, puesto que el estadio esteponero está apto para acoger el partido.

El conjunto blanquiazul y el Estepona debutarán en la competición en una eliminatoria a partido único que se celebrará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre (fecha y hora por determinar).

El Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la RFEF (Las Rozas, Madrid) ha acogido un sorteo que volvió a deparar el mismo primer contrincante para el Málaga CF, el CD Estepona FS.

El CD Estepona FS compite en el Grupo 4 de Segunda Federación, al igual que el Atlético Malagueño, y ocupa la 15ª plaza liguera con cuatro puntos en cinco jornadas disputadas (1V, 1E, 3D) en posiciones de descenso a Tercera Federación.

El Málaga afrontará este duelo entre los partidos de liga contra el Andorra en La Rosaleda y el Castellón a domicilio.

Torrent CF - Juventud de Torremolinos y Real Murcia - Antequera

Los otros dos equipos malagueños en liza en la Copa del Rey jugarán a domicilio.

El Juventud de Torremolinos viajará a la Comunidad Valenciana para medirse al Torrent CF, de Segunda RFEF, una categoría inferior a la que milita el conjunto costasoleño.

El Antequera viajará a la Nueva Condomina para medirse a un histórico en horas bajas como el Real Murcia. Ambos comparten el Grupo 2 de Primera RFEF.