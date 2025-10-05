Racing de Santander vs. Málaga CF: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Málaga CF

El Málaga CF visita este domingo al Racing de Santander en el estadio El Sardinero a partir de las 18:30 horas en la jornada 8 de Segunda División 2025-2026.

El conjunto blanquiazul afronta este duelo tras tres derrotas consecutivas frente a Huesca, Cádiz y Burgos, después de un partido muy pobre en El Plantío, que acabó con la expulsión de Sergio Pellicer, sancionado con tres partidos.

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

La semana ha estado marcada por la resaca de la derrota frente al Burgos, dolorosa.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de la jornada 25 de la temporada pasada en el estadio de El Sardinero, cuando el Racing remontó el tanto inicial de Lobete para imponerse 2-1.

Fecha y hora del Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Racing de Santander y el Málaga CF se disputará el domingo 5 de octubre a las 18:30 horas en el estadio El Sardinero.

Dónde ver el partido del Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF sufrió la tercera derrota consecutiva en la jornada 7 contra el Burgos.

Pellicer, sancionado con tres partidos después de ser expulsado al final del encuentro de El Plantío, y Einar, son dos bajas más para el Málaga, que acude a Cantabria sin nueve jugadores de la primera plantilla.

Alejandro Acejo, segundo entrenador blanquiazul, dirigirá al equipo desde el banquillo.

Hay muchas incógnitas sobre el once que puede sacar el Málaga CF en Santander.

El Málaga suma ocho puntos tras siete partidos de liga y han empezado a aparecer los fantasmas en Martiricos.

Racing de Santander

El Racing del exmalaguista José Alberto acumula tres jornadas sin ganar y ha caído en los dos últimos choques en su estadio.

Dos derrotas contra dos equipos recién ascendidos desde Primera RFEF, la Cultural Leonesa y el Andorra.

Los cántabros son el equipo más goleador de la categoría con 18 goles a favor.