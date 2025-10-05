85' Gol del Racing. El tercero. Encontró los espacios el conjunto local para dejar solo a Martín delante de Alfonso, al que dribla y bate a placer.

84' Buena combinación por la derecha que acaba con un mal centro de Rafita.

83' El Racing hace con la pelota lo que quiere ante un Málaga que corre detrás del balón sin alcanzarlo.

82' Doble cambio en el Málaga. Se marchan Gabilondo y Rafa y entran Brasanac y Rafita.