3-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: FINAL
Se acabó el partido en Santander. Cuarta derrota consecutiva del Málaga. Esta vez condicionada por la expulsión a Javi Montero justo antes del descanso. El conjunto blanquiazul no supo cómo defenderse ante esto.
Se esperan días duros.
3-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 3' de descuento
90' Disparo centrado y flojo de Aarón Ochoa. Tres minutos de descuento
3-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: gol de Andrés Martín
85' Gol del Racing. El tercero. Encontró los espacios el conjunto local para dejar solo a Martín delante de Alfonso, al que dribla y bate a placer.
84' Buena combinación por la derecha que acaba con un mal centro de Rafita.
83' El Racing hace con la pelota lo que quiere ante un Málaga que corre detrás del balón sin alcanzarlo.
82' Doble cambio en el Málaga. Se marchan Gabilondo y Rafa y entran Brasanac y Rafita.
2-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: partido más que finiquitado
80' El Málaga no da señales de vida. El Racing continúa volcado en la meta de Alfonso. Malas sensaciones a estas alturas de la temporada.
1-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: cambio en el Málaga
75' Después del segundo gol del Racing se retiraron Víctor García y Chupete y entraron Jauregi y Aarón Ochoa.
2-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡gol del Racing!
74' El segundo gol del Racing. Jugada por la derecha que culmina Jeremy rematando a placer sólo dentro del área.
72' La que ha sacado Herrero debajo de los palos. Era un remate de córner. El Racing encadena varios consecutivos.
1-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: se apaga el Málaga
70' Hubo doble cambio en el Racing de Santander. Se fue el autor del gol, Villalibre.
Los locales mueven la pelota con mucha tranquilidad ahora, después de la reacción del Málaga. Otro gol anulado por fuera de juego al Racing. Este vez a Andrés Martín.
1-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡dos ocasiones para el Málaga!
65' Reaccionó el Málaga con cuatro ocasiones consecutivas de Larrubia, Rafa, Víctor García y Dani Sánchez. Pero a perro flaco todo son pulgas.
La de Rafa fue clarísima. Víctor y Dani la tuvieron en dos córners consecutivos derivados de esa jugada.
A Villalibre le anularon un gol por fuera de juego a la contra.
1-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡gol del Racing!
61' Gol del Racing. Balón de Íñigo Vicente a la espalda de Gabilondo. Sangalli se planta sólo delante de Alfonso pero se le fue algo el control y el rechace le cae a Villalibre, que bate al Málaga a puerta vacía.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡salva el gol Murillo!
60' El Málaga intenta mantener la línea al borde de su área cuando el Racing mueve la pelota. Le cuesta muchísimo retenerla. Pero cuando se estira sufre mucho.
60' Cambio en el Málaga. Se va Lobete y entra Dani Sánchez.
59' Plantillazo de Íñigo Vicente a Gabilondo. Muy feo.
58' Contra muy peligrosa del Racing que saca Murillo casi debajo de la portería.
57' Amarilla a Aldasoro por frenar una contra con falta a Rafa.
56' Cambio en el Racing. Se va Mantilla y entra Michelin.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: aguanta el Málaga
55' El Málaga tiene imposible salir con Chupete, sin velocidad para alcanzar los balones que le mandan sus compañeros desde lejos. Se va a hartar a correr el delantero.
54' Qué paradón de Alfonso Herrero a Íñigo Vicente. Marta de Haza señaló fuera de juego pero no lo era ni mucho menos. Salvó el toledano el primero.
52' Córner a favor del Racing de Santander sin consecuencias.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: el Málaga, aculado
50' El Málaga forma con un 1-4-4-1. Chupe se queda sólo arriba y Rafa y Lorenzo montan el doble pivote. El Racing acula al Málaga en el incio.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: arranca la segunda mitad
45' Se la juega Pellicer con Juanpe de central tras la expulsión de Montero. Se reanuda la segunda parte.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: descanso
Se llega al final de la primera parte con el mal sabor de boca para el Málaga tras la expulsión por roja directa a Montero.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: amarilla para Sangalli
47' Marco Sangalli corta una contra y ve la amarilla. Qué desastre el Málaga, que tendrá que jugar toda la segunda mitad con uno menos.
Qué cumulo de malas decisiones. La interrupción de la contra de Lobete, la pasada de rosca de Montero. Un desastre el Málaga.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Roja para Montero
43' Lobete estropea una contra que condujo Dani Lorenzo. La consecuencia, una contra que corta Montero y ve amarilla por una falta a Andrés Martín. Marza de Haza va a la pantalla y le enseña la roja al central del Málaga.
Entró pasado de revoluciones.
42' Facu remata alto otro córner a favor del Racing. Los locales finalizan sus ataques muy rápido. No se lo piensan a la hora de buscar la portería del Málaga.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡la tiene el Málaga!
40' Intercambio de golpes entre ambos equipos ahora y GOL ANULADO a Gabilondo por claro fuera de juego.
38' Paradón de Alfonso Herrero con el pie. En la continuación de la jugada Íñigo Vicente la manda fuera, demasiado cruzado.
37'Jugadón por la derecha de Gabilondo y el centro se le queda atrás a Chupete. Rafa mandó alto el rechace.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
35' La pelota no le dura nada al Málaga, que busca ser vertical cuando le roba la pelota a los locales.
Se le fue el control a Rafa dentro del área tras una buena jugada por la derecha que culminó Chupe rematando el centro de Gabilondo. El canterno no pudo controlar el rechace.
Están brillando los detalles de clase de Dani Lorenzo.
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: no hay dueño en El Sardinero
30' Matilla se mete en el área y el disparo lo desvía Montero a córner dando un susto a Alfonso Herrero.
El partido no tiene dueño y el Málaga busca sorprender al Racing a la contra. Los de José Alberto presionan muy arriba hombre a hombre.
-
0-0 Racing de Santander vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ritmo muy bajo
25' El ritmo del partido ha bajado. Ninguno de los dos equipo consigue hilar una jugada.
Disparo de Chupete que se estrella en la defensa local. No consigue culminar con éxito la contra.
Málaga C.F.