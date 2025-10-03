Pellicer empieza a tener problemas para elegir un once del Málaga CF

Varios jugadores del Málaga CF durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Málaga CF

El Málaga CF jugará en dos días en El Sardinero contra el Racing de Santander un partido en el que buscará marcar un cambio de tendencia después de tres derrotas consecutivas.

Para ello, tendrá que arreglárselas con las nueve bajas que tiene Sergio Pellicer para este partido entre lesionados, sancionados e internacionales.

Nada nuevo, algo que empieza a ser habitual cada jornada con un giro de tuerca para este partido especialmente en la zona defensiva.

Ahí Pellicer tendrá que armar una defensa inédita para afrontar este duelo frente al equipo más goleador de la categoría.

El Málaga también esta cogido con pinzas en las bandas, con varios efectivos sin apenas rodaje.

Los lesionados

En la sala de enfermería continúan los habituales Ramón y Moussa más los lesionados a medio plazo como son Luismi y Carlos Puga. Adrián Niño no se ha entrenado en toda la semana y continúa con el tobillo maltrecho.

El delantero roteño arriesgó contra el Cádiz y lo pagó. Está por ver si llega al domingo.

Adrián Niño se lamenta durante el Málaga CF vs. Cádiz de Segunda División. Málaga CF

Izan, con la selección sub-20

Izan Merino se encuentra en Chile con la selección española sub-20, donde está disputando el Mundial. No jugó ni un minuto en el debut contra Marruecos, en la derrota por dos a cero, y completó el segundo partido contra México (2-2).

España tiene complicado avanzar en la competición y puede estar pronto de vuelta.

Einar, sancionado

Las lesiones de Álex Pastor, primero, de Carlos Puga después, y la desconfianza de Pellicer en Gabilondo han dado con Einar como central derecho en los dos últimos partidos.

Pero el vasco vio la roja en el partido de Burgos y no será de la partida en El Sardinero. Por lo tanto, el técnico de Nules tiene que rehacer la defensa.

Sólo tiene dos opciones para el centro de la defensa. Recio o Murillo para acompañar a Montero.

Einar Galilea durante el Burgos CF vs. Málaga CF LaLiga

Los 'descartes'

A las bajas obligadas hay que añadir los 'descartes' de Sergio Pellicer. El principal nombre que sale a la palestra es el Jokin Gabilondo. El lateral derecho sería el sustituto natural de Puga. Así lo fue cuando este se quedó en el vestuario contra el Granada.

Pero en las tres jornadas desde que no está Puga, el lateral guipuzcoano no ha sido titular en ninguna de las tres jornadas. Ha sido Murillo el encargado de ocupar el lateral derecho.

Las bandas

Tirando de nombres Pellicer tiene cuatro jugadores para jugar en la banada. Larrubia, Lobete, Haitam y Dorrio.

Los dos primeros sí tienen protagonismo. Aunque a Pellicer también le gusta utilizar a Lobete por dentro.

Pero los otros dos no están a pleno rendimiento todavía. Por un lado, Haitam regresó a los terrenos de juego en Burgos un año después de su recaída.

Pellicer tiene algo más de cuarenta y ocho horas para resolver el puzzle con pocas piezas.

Por otro, Dorrio también tuvo sus primeros minutos en Burgos tras llegar sobre la bocina en el mercado de fichajes y sin pretemporada.