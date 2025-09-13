El Málaga repite la historia en Huesca y pierde en la última jugada del partido (1-0)

Una contra defendida de manera imperdonable por los jugadores del Málaga CF en la última jugada del partido le costó la primera derrota de la temporada a los de Pellicer contra el Huesca, que ajustició a los blanquiazules con un tanto de Liberto en el minuto 94.

El Alcoraz es un campo maldito para el Málaga, que ha jugado allí cinco veces y ha sido incapaz de ganar ni meter un gol. Este sábado tampoco hizo méritos.

De esta forma, en la jornada 5 llega la primera derrota del Málaga este curso en un buen partido en defensa emborronado en la última jugada y en el que además, pese a una horrible primera mitad en ataque, contó con las mejores ocasiones.

Fue cuando se relamía por una gran jugada de Larrubia en el descuento, la única aparición del '10' en la tarde, cuando llegó el mazazo en forma de derrota.

Sergio Pellicer apostó por el canterano Recio en el centro de la zaga, dando a Murillo el lateral derecho y renunciando a cualquier profundidad en ataque por ese flanco.

En el centro del campo apostó por Dotor y Juanpe y Larrubia por delante, con Lobete y Joaquín en los extremos y Chupete en punta.

El Málaga fue un equipo completamente romo en ataque en la primera mitad, no fue capaz de estirarse en treinta y cinco minutos, jugados casi en su totalidad en el campo malaguista y rondando el área de Alfonso Herrero.

Eso sí, fue un valladar en defensa, especialmente defendiendo el balón parado de los locales.

Aunque la ocasión más clara fue un zapatazo con la zurda de Lobete desde fuera del área que se estrelló en la misma esquina.

SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo. LaLiga

Antes, Ángel había sacado un disparo lejano y seco desde la derecha que Alfonso Herrero mandó a córner.

Sólo al final el Málaga se sacudió el dominio territorial del Huesca, y estuvo algo más acertado con la pelota en los pies, pero lejos de una versión aceptable.

Tras el descanso Lobete se quedó en el vestuario y debutó Brašanac, que dotó de equilibrio al equipo y dejó algunas recuperaciones que muestran el jugador que puede llegar a ser en este Málaga.

El conjunto blanquiazul se estiró, el Huesca ya no empujó tanto y las alternativas se sucedieron.

La ocasión más clara del partido estuvo en las botas de Chupete, que le ganó el cuerpo a cuerpo al veterano Pulido en un balón largo y se plantó solo ante Dani Jiménez. Pero el último control se le fue largo al cordobés y no llegó a rematar.

Dani Lorenzo aportó chispa y algo de creatividad al juego malaguista, que sin embargo no tenía continuidad, aunque el duelo era más de ida y vuelta.

Fue a más el Málaga, aunque sin profundidad arriba. Joaquín tuvo otra ocasión tras encarar a Piña y buscar el palo largo del portero. Pero la pelota se fue fuera por poco.

El Málaga tenía el choque controlado y Rafa tuvo otro tiro desde el borde del área, pero no fue tan efectivo como en Las Palmas.

Hasta el descuento no apareció Larrubia, con una acción marca de la casa desde la derecha para plantarse en el área y disparar al muñeco.

Casi con el Málaga relamiéndose por la ocasión, el Huesca armó una contra por la izquierda de su ataque, con Manu Rico llegando al fondo y poniéndola para que Ntamack la dejara atrás a la llegada de Liberto, que ajustició al Málaga en un partido en el que Herrero casi no había tocado la pelota.

La temporada pasada fue en el 97', esta en el 94'. La primera derrota llegó de forma demasiado cruel. Ahora llega el Cádiz a La Rosaleda como un avión.