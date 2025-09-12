Todas las dudas con las que el Málaga CF prepara su visita a Huesca

Sergio Pellicer está teniendo la semana más complicada de las que cinco que van de competición para preparar el partido correspondiente al fin de semana, el que este sábado a partir de las 18:30 horas enfrentará al Málaga CF con el SD Huesca en El Alcoraz.

Asimilando y asumiendo todavía los rejonazos a la planificación que supusieron las lesiones de Luismi primero, y Álex Pastor después, el entrenador malaguista está viviendo otra semana accidentada en su plantilla con varios nombres propios.

Álex Pastor, Carlos Puga, Larrubia, Adrián Niño, Dani Sánchez, Izan Merino o Dorrio son algunos de los nombres propios de esta semana posterior al empate en La Rosaleda contra el Granada CF.

Álex Pastor

La semana empezó con una buena noticia. Álex Pastor fue operado en Barcelona de la triada que sufrió en un entrenamiento y ya empieza a contar los días para su vuelta al trabajo. Aunque no volverá ser jugar con el Málaga hasta la próxima temporada.

Así explicó el Málaga la intervención a la lesión completa en el ligamento anterior de su rodilla derecha, rotura del menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial que sufrió Pastor:

"Esta consistió en una plastia al ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, así como a la lesión amplia del menisco interno, quedando perfectamente suturada. También se ha practicado una meniscectomía pequeña para la lesión pequeña del cuerno posterior del menisco externo, además de practicarle el refuerzo lateral con la fascia lata".

Carlos Puga

Pero las malas noticias empezaron a sucederse el martes, aunque en este caso heredada del sábado. El club emitió el martes el diagnóstico de la lesión de Carlos Puga que lo obligó a retirarse en el descanso del Málaga CF-Granada CF del sábado en La Rosaleda.

Puga sufre una esión miotendinosa de la musculatura aductora izquierda, además de signos de osteopatía dinámica de pubis aguda, lo que le hará perderse varios partidos con la camiseta blanquiazul.

Pellicer tiene que buscar alternativas, con Gabilondo y Murillo como los nombres llamados a suplir al granadino.

Rafita, del Atlético Malagueño, está entrenando con el primer equipo.

Adrián Niño

El delantero jerezano regresó el miércoles de su concentración con la selección española Sub-21, con la que anotó un gol.

La marcha de Niño con el combinado nacional provocó las quejas tanto de Loren como de Sergio Pellicer por el hecho de que Segunda División no para su competición cuando hay fechas FIFA de por medio.

En principio, no hay problemas para que Niño esté en Huesca este sábado. Pero el miércoles entrenó al margen de sus compañeros y solo podrá completar dos entrenamientos con el equipo.

Apuntes sobre el debut liguero del Málaga CF: la baja de Luismi y la pólvora de Adrián Niño

David Larrubia

El '10' blanquiazul es otro que no ha completado la semana de entranamientos, aunque ya se ejercita a pleno rendimiento.

Larrubia no se entrenó el lunes con sus compañeros al resentirse de algunas contusiones que sufrió en el derbi contra el Granada, en el que no pudo completar los noventa minutos y estuvo más gris que en otras ocasiones.

David Larrubia

Izan Merino

Cuando volvió Larrubia se ausentó Izan Merino, incombustible en el arranque de la temporada y que esta semana notó molesitas en el tobillo izquierdo que lo han hecho parar.

En la sesión verspertina del miércoles en le césped de La Rosaleda no estuvo Izan Merino, el '23' del Málaga, y tampoco se ejercitó este jueves con el resto de sus compañeros.

Sin Luismi, a Pellicer se le complica la contención en el centro del campo. Y si Izan Merino no llega a tiempo para jugar en Huesca, puede ser la hora del debut del serbio Darko Brašanac.

Juanpe y Dotor son otras de las opciones del técnico de Nules para armar la medular blanquiazul.

Izan Merino

Dani Sánchez

A la par que Izan Merino cayó también el lateral izquierdo Dani Sánchez. El malagueño sufre un proceso vírico que también le ha hecho perderse los entrenamientos de miércoles y jueves.

Sánchez, suplente en las tres primeras jornadas, ingresó en el campo en el descanso del partido contra el UD Las Palmas y ya fue titular contra el Granada.

Habrá que esperar a este viernes para ver si el de la barriada de Los Corazones está disponible para jugar en El Alcoraz.

Dani Sánchez

Dorrio

El que sí ha entrenado con normalidad durante toda la semana es Dorrio, el penúltimo fichaje del mercado en clave blanquiazul.

Pero con el extremo vasco había un plan especial, ya que no se había entrenado con ningún en todo el verano y le faltaba puesta a punto para estar disponible y ser convocado.

El partido contra el Huesca puede ser su primera inclusión en una lista,

A Sergio Pellicer sólo le queda el entrenamiento de este viernes para comprobar el estado real de sus jugadores antes del quinto partido de la temporada.