Pellicer pierde otra pieza clave de su defensa: Puga puede estar más de un mes de baja

Tras el mazazo de la lesión de Álex Pastor para toda la temporada, el Málaga CF suma otra baja en su defensa, aunque no se trata de una lesión de gravedad. Carlos Puga se puede perder un mes de competición por una lesión en el aductor.

El club informó este martes que "las pruebas diagnósticas realizadas a Carlos Puga revelan que sufre una lesión miotendinosa de la musculatura aductora izquierda, además de signos de osteopatía dinámica de pubis aguda".

El lateral granadino se tuvo que retirar en el descanso del derbi andaluz contra el Granada el pasado sábado en La Rosaleda.

Carlos Puga es el tercer jugador del Málaga CF que cae lesionado en lo que va de temporada tras Luismi y Álex Pastor.

Puga había jugado los noventa minutos de los dos últimos partidos del Málaga, las victorias contra la Real Sociedad B y Las Palmas.

Llegó en el mercado de invierno de la temporada en Primera RFEF para competir con Jokin Gabilondo en el lateral derecho, y ha terminado por convertirse en un fijo en las alineaciones de Sergio Pellicer.

La temporada 2024-2025 fue titular en 24 de los 31 partidos que disputó con el Málaga en Segunda División.

Puga suele ser un agitador en el área rival cuando llega desde atrás por su capacidad de generar peligro con el balón en los pies y forma una dupla interesante con David Larrubia por el flanco derecho blanquiazul.

Carlos Puga se lamenta en el suelo tras el final del partido contra el Córdoba LaLiga

Ahora, Sergio Pellicer tiene la alternativa más natural de Jokin Gabilondo. Aunque en la primera jornada contra el Eibar en La Rosaleda utilizó en esa posición a Murillo.

Aunque con menos efectivos en el centro de la defensa, Pellicer está utilizando al central de Malagón como pareja de Montero en el centro de la zaga.

En el primer entrenamiento de la semana Pellicer ha llamado a Rafita, el lateral derecho del Atlético Malagueño, para entrenar con la primera plantilla del Málaga.