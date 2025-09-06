La Rosaleda aprende la lección y no insulta al árbitro del Málaga CF vs. Granada: "Manos arriba, esto es un atraco" LaLiga

El Málaga CF ya había sido advertido por LaLiga tras las dos primeras jornadas disputadas en La Rosaleda por insultos a los árbitros. El clásico "Árbitro, cabrón" sonó contra el Eibar y la Real Sociedad a las primeras de cambio.

Sobre el club hay una propuesta de multa de más de 100.000 euros, y las arcas del Málaga no están para tirar cohetes. Por ello, en la tarde del sábado emitió un comunicado a través de las redes sociales del club pidiendo evitar esos cánticos.

La Grada de Animación es la que suele orientar los cánticos de la grada, y contra el Granada, en el derbi andaluz disputado este sábado que finalizó con empate a dos en el marcador, tuvo más motivos que nunca para enfadarse con Lax Franco, encargado de dirigir el derbi andaluz.

La disparidad de criterios con algunas tarjetas y la permisividad con el juego al límite del Granada, que repartió cera en La Rosaleda, caldeó los ánimos en los minutos finales.

Pero hubo contención. No se pasó del "¡qué malo eres, árbitro qué malo eres!" y del "¡manos arriba, esto es un atraco!". Además de alguna sonora pitada al colegiado.

La Grada de Animación se contuvo con los cánticos, quizás tras recibir algún toque de atención desde el club, y el público que llenó La Rosaleda no pasó del enfado sin insultos sobre Lax Franco.

Los ojos estaban puestos sobre el Málaga y, de momento, no ha vuelto a dar motivos para ser sancionado.