2-2 | El Málaga CF deja escapar dos goles y otros dos puntos de La Rosaleda

Cuando Chupete marcó el 2-0 para el Málaga en el derbi andaluz contra el Granada, por algún whatsapp empezó a circular una imagen de la clasificación de Segunda, con los de Pellicer líderes. Pero esa renta se esfumó, con justicia por lo visto en el césped, y volaron otros dos puntos de La Rosaleda tras el 2-2 final.

Fue el peor partido del Málaga en las cuatro jornadas disputadas hasta el momento. El resultado final hace justicia al partido trabado que se vio en el césped de La Rosaleda.

Pero sabe a poco por la renta desperdiciada y por la situación en la que llegó el Granada a Martiricos, con el agua al cuello a pesar de esto no haya hecho más que comenzar y el Málaga suma ocho puntos.

Pellicer dio carrete a los mismos que salieron de inicio en Las Palmas con la novedad de Dani Sánchez por Víctor García.

Los primeros trece minutos no fueron para ponerlo en las academias de fútbol, ni en ningún sitio. La pelota estaba untada de jabón, o eso parecía. Nadie se la quedó. El Málaga porque no podía y el Granada porque no la quería.

Pacheta planteó un partido de rasca y pica y de intentar transiciones rápidas de los suyos. Rascaron bien. Y apretaron también muy bien la salida del balón de los blanquiazules.

Juanpe, el mejor blanquiazul con la batuta del equipo, había empezado a carburar con varios pases de seguridad, hasta que a los catorce minutos sacó el telescopio, vio el hueco que tenía Chupete por delante y puso la pelota en la cabeza del '9', que lo estrenaba en su espalda.

El cordobés es un delantero de los de antes, se conoce cada rincón del área. Y con esa astucia actuó. Buscó la pelota en carrera, amortiguó el centro y el balón salió bombeado al otro palo, por encima de Luca Zidane, que hizo la estatua y vio como la pelota se coló mansamente en la red.

El tanto espoleó a los locales. Joaquín, cinco minutos después, recorto para dentro desde la izquierda y vio cómo Larrubia dentro del área le ganaba la espalda a su par. El '11' la puso con veneno y el '10' la cedió de primeras de cabeza para Chupete. Sólo la tuvo que empujar.

Dos goles de ventaja en un visto y no visto, sin apenas juego. Pero ahí estaba.

Larrubia, Chupete y Joaquín celebran un gol del Málaga contra el Granada. LaLiga

Pero el Granada parecía que estaba esperando el rejonazo. A partir de ahí fue ganando terreno, apretando algo más al Málaga. Primero frenaron la sangría atrás.

Y luego aprovecharon un boquete que se quedó en centro de la defensa local. Boulidini recibió sólo dentro del área, la cedió atrás para Casadesús y su remate lo desvió un defensa. Era la media hora de juego.

El Málaga frenó la reacción nazarí, tuvo algo más la pelota. Pero solo inquietó con un remate de Larrubia tras otra asistencia de Juanpe similar a la del primer gol.

La primera parte acabó con una víctima, Carlos Puga, que se quedó en el vestuario y dejó su lugar a Gabilondo.

Embotellados tras el descanso

El Granada salió mordiendo tras el descanso y fue acumulando ocasiones hasta que encontró el empate.

Pascual revolucionó el ataque saliendo desde el banquillo en la reanudación. Remató primero sin fuerza con la cabeza pero obligó a Alfonso a la estirada. Después estrelló una pelota en el poste.

Y Pablo sacó un disparo seco con la zurda en el 51' desde el borde del área que repelió Alfonso con los pies. Ahí estaba Alemañ con la caña para empujarla.

El Málaga casi no pisó el área de ahí en adelante tras la sacudida a la que lo sometió el Granada.

Dotor y Chupete estuvieron a punto de rematar dos centros puestos desde la derecha por Lobete y Gabilondo. Pero el Málaga fue incapaz de crear peligro en la segunda mitad.

Pellicer, tan certero otras veces, esta vez no dio con la tecla para voltear al menos el dominio del juego. Los cambios de Dotor y Lobete tuvieron poco efecto. Tampoco Ochoa más tarde ni Jauregi en los cinco minutos que estuvo en el campo.

Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División. LaLiga

El Granada se encargó de trabar el juego, de hacer una falta detrás de otra para desesperación de la grada, que esta vez evitó los insultos al Lax Franco, que enfadó con más motivos que otras veces a la parroquia, especialmente con la disparidad de criterio a la hora de las amarillas.

Los de Pacheta dieron hasta en el carné de identidad, no querían que el Málaga hilara el juego con la pelota y lo consiguieron.

Uno de los desatascadores del juego blanquiazul, Larrubia, tuvo menos chispa que otros días y se tuvo que marchar tocado tras una entrada por detrás en el centro del campo.

Zidane no tocó la pelota en la segunda mitad. Ese fue el resumen de un Málaga impotente en una noche en la que llegó a ponerse líder durante media hora. Pero no supo guardar la renta. Otros dos puntos que vuelan de La Rosaleda.