0-1 | Rafa factura otra victoria para el Málaga C.F.

Rafa Rodríguez. Ya no hace falta ni presentación. Otro golazo del canterano le valió al Málaga C.F. para firmar una victoria de oro frente al U.D. Las Palmas por 0-1. Un misil del futbolista sevillano, más una versión sólida y firme en defensa unida a un ejercicio de solidaridad de todos los de blanquiazul, llenan la maleta de vuelta a la Costa del Sol con tres puntos que son siete.

Una segunda franja del primer tiempo, tras un parón de cinco minutos por el VAR, trajeron la mejor versión del Málaga en Las Palmas. Después, tocó correr, defender y mandar al limbo alguna buena contra. Pero no hicieron falta.

Fue de nuevo esa versión competitiva del Málaga que tanto le gusta remarcar a su entrenador, capaz de mantenerse en pie ante uno de los mayores arsenales ofensivos de la categoría y sostenerlo.

Pellicer volvió a tiempos lejanos metiendo mano de forma clara en el once. Hasta cuatro cambios cuando se esperaba quizás solo un sustituto por Pastor.

Murillo, Juanpe, Rafa y Chupete entraron por Pastor, Dotor, Dani Lorenzo y Niño.

La primera parte se dividió en tres actos. La munición de salida duró apenas cinco minutos. El Málaga CF presionó arriba y dificultó la salida desde atrás de Las Palmas. Incluso Larrubia tuvo un disparo tras una cabalgada de Puga.

El segundo tuvo como claro protagonista a Las Palmas, que poco a poco fue metiendo atrás al Málaga, amasando la pelota, con Marvin y Ale García haciendo daño por las bandas.

García tuvo un remate acrobático sin dejarla caer que se estrelló en el larguero. Fue un jugadón de los canarios.

En ese tramo vieron amarilla Murillo y Víctor García. Música para los oídos de Pellicer.

Fue así hasta el minuto 24. Con un triple remate de Las Palmas dentro del área de Herrero. La jugada continuó y el Málaga pudo armar una contra.

Eder Mallo, viejo amigo malaguista, detuvo el juego cinco minutos para revisar un posible penalti de Víctor García por mano.

Pasada la media hora, el colegiado vasco fue a la pantalla y señaló fuera de juego cuando todo apuntaba al penalti por la torpeza de Víctor.

El parón fue un borrón y cuenta nueva. El Málaga ganó orden y equilibrio, Juanpe e Izan entraron por primera vez en juego -no mucho-. Los blanquiazules domaron a la fiera amarilla hasta el minuto 45.

Ahí Chupete bajó una pelota, se la dio a Larrubia y este a Juanpe, que intentó abrir para Joaquín en la izquierda. Pero la pelota cayó donde mejor podía caer. En los pies de Rafa Rodríguez, que andaba por allí. Sin pensárselo, desde lejos, se dio la vuelta y sacó un disparo seco que se coló en la esquina de Horkas.

Otro golazo más para la colección del futbolista sevillano. En los siete de descuento el Málaga se dedicó a sacar agua sin sufrir.

Víctor García, como era previsible, se quedó en la caseta y su sitio lo ocupó Dani Sánchez.

En la segunda mitad, sin embargo, solo hubo un acto. El del quiero y no puedo de Las Palmas buscando el empate y el Málaga desperdiciando varias contras claras para matar el partido.

La historia fue esa. A Las Palmas le faltaron ideas y algo de colmillo. No le llegó ni con el hijo pródigo, Jonathan Viera.

Ante el intento canario, la defensa malaguista tuvo aplomo. Juanpe e Izan por delante, Murillo y Montero dentro del área. Y el resto corriendo. Entre todos evitaron que Herrero tuviera trabajo a pesar de que la pelota rondó durante muchos minutos el área blanquiazul.

Primero Dotor y después Niño y Lobete entraron para refrescar piernas. El extremo vasco no estuvo especialmente, que decidió mal en varias contras con mucho peligro.

Antes, Joaquín tuvo el segundo en un mano que le sirvió Chupete de cabeza. El malagueño llegó forzado delante de Horkas.

Einar fue el último balón de oxígeno por un exhausto Juanpe y el Málaga acabó con tres centrales. Por delante, Dotor intentó llegar a todo.

Fue un ejercicio de solidaridad ejemplar del Málaga, que en ocasiones levantó una muralla delante de su área para guardar el trallazo de Rafa como oro en paño.

Son siete puntos. El Málaga no ganaba desde 2008 en Las Palmas, cuando acabó subiendo a Primera. No es comparable, solo una anécdota. Pero esta versión ultracompetitiva le servirá a los blanquiazules para sacar muchos puntos.