UD Las Palmas vs. Málaga CF: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Málaga CF visita este domingo a la UD Las Palmas en el Estadio Gran Canaria a partir de las 19:30 horas en el tercer partido de la temporada 2025-2026.

El partido se podrá ver a través de LALIGA TV HYPERMOTION y Fútbol 2 de Movistar Plus, entre otras plataformas que ofrecen la competición.

Es la primera salida de la temporada del conjunto de Sergio Pellicer en este inicio liguero tras los partidos en La Rosaleda contra el SD Eibar y la Real Sociedad B.

La semana ha estado marcada por la lesión de Álex Pastor, que será baja durante toda la temporada, y la llegada de Dorrio.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada 2022-2023 en Gran Canaria, con un empate a dos goles culminado con un golazo de Álex Calvo para el Málaga, que acabó descendiendo a Primera RFEF.

El Málaga y la UD Las Palmas llegan invictos a este duelo, con 4 puntos cada uno tras las primeras dos jornadas.

Fecha y hora del UD Las Palmas vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre la UD Las Palmas y Málaga CF se disputará el domingo 31 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas.

Dónde ver el partido del UD Las Palmas vs. Málaga CF de Segunda División

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion. Además, Canal Sur retransmitirá en abierto partidos de los equipos andaluces en Segunda División.

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

Dónde seguir el partido online el UD Las Palmas vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF realiza su primer viaje de la temporada tras conquistar cuatro puntos en sus dos primeros partidos del curso, jugados como local. El pasado domingo se impuso a la Real Sociedad B con un golazo de chilena de Rafa.

Sin embargo, la semana ha estado marcada por la lesión de Álex Pastor, que sufre una triada y se perderá toda la temporada. Se une de esta forma a la lesión de Luismi, que estará también varios meses de baja.

Sergio Pellicer tiene ahora a Montero, Einar, Murillo y el canterano Recio como centrales para formar el centro de la zaga.

Esta semana el Málaga CF ha confirmado el fichaje del extremo Dorrio, pero está centrado en la incorporación de un central y un centrocampista para sustituir a los lesionados.

UD Las Palmas

La UD Las Palmas viene de una victoria contundente ante el Córdoba (1-3) y un empate en casa frente al Andorra

Jonathan Viera está ya recuperado y disponible para Luis García. Iván Gil, en cambio, será baja por lesión; se espera que Jeremía Recoba pueda ocupar su lugar en el mediocampo.

El conjunto canario es uno de los recién descendidos de Primera División junto al Real Valladolid y el Leganés, y busca un arranque poderoso en la Liga para estar en los puestos altos desde el principio.