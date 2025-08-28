Parte médico de Álex Pastor: el central del Málaga CF se rompe la rodilla y dice adiós a la temporada

Ya se conoce el alcance de la lesión del central del Málaga CF Álex Pastor. Y es grave.

"Las pruebas diagnósticas confirman que Álex Pastor sufre en su rodilla derecha una lesión completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial", apuntan desde el club.

En estos momentos está de reposo en casa y tendrá que ser operado. Aún no se ha comunicado el tiempo de recuperación, pero todo apunta a que se perderá toda la temporada.

El Málaga ha hecho público el comunicado sobre el estado de salud del central barcelonés tras las pruebas médicas realizadas este jueves.

Pastor se lesionó en una acción individual durante el entrenamiento del miércoles y tuvo que abandonar el estadio de La Rosaleda en muletas.

Ahora, el Málaga tiene hasta el lunes 1 de septiembre para intentar firmar a un central que supla la baja del '5'.

Mientras tanto, para el partido del próximo domingo contra el UD Las Palmas Pellicer cuenta con Montero, Einar Galilea, Murillo y el canterano Recio.