Oficial | El Málaga CF confirma el fichaje del extremo Dorrio

El Málaga CF da un paso más en su planificación deportiva de cara la temporada que ya ha arrancado y suma el sexto fichaje a su proyecto. El extremo vasco Josué Dorrio firma por el club de Martiricos en propiedad para la presente temporada 25/26, llegando libre a la entidad malaguista procedente del Racing Club Ferrol.

El jugador ha sellado su contrato en las oficinas del Estadio La Rosaleda, acompañado por el director deportivo del club, Loren Juarros.

Josué Dorrio Ortega (Bilbao, 3 de marzo de 1994) es un rápido, vertical y habilidoso atacante diestro con capacidad para jugar en ambos perfiles ofensivos partiendo desde la banda.

En los inicios de su carrera destaca su paso por Lezama al pertenecer al Athletic Club de Bilbao entre 2004 y 2008. A nivel sénior, arranca su trayectoria profesional en el Bermeo (2013-16), el CD Vitoria (2016/17) y la SD Eibar cuando militaba en Primera División (2017).

Posteriormente, Dorrio siguió acumulando experiencia en Club Portugalete, Lorca FC, Real Murcia CF, CF Talavera y RB Linense, hasta su llegada en la 22/23 a la SD Amorebieta. En el conjunto vasco logra ascender a Segunda División como campeón absoluto de Primera Federación.

Josué Dorrio, nuevo fichaje del Málaga CF Málaga CF

En las dos pasadas temporadas ha disputado en la categoría de plata 82 (75 como titular) de los 84 partidos en litigio en las filas del referido Amorebieta (23/24) y el Racing de Ferrol (24/25). En ambos clubes coincidió con otro refuerzo veraniego del club, Eneko Jauregi.

Dorrio es el sexto fichaje de este verano en el Málaga, el segundo extremo después de Joaquín Muñoz.

Ahora, el club trabaja en fórmulas para incorporar a un mediocentro y a un central.