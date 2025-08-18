Apuntes sobre el debut liguero del Málaga CF: la baja de Luismi y la pólvora de Adrián Niño Málaga CF

El Málaga CF 25-26 ya se ha montado en la locomotora de la competición con el debut en Segunda División el pasado sábado en La Rosaleda contra el Eibar.

Lo hizo con un empate a uno que dejó un sabor agridulce por las formas y por las expectativas que había levantado el equipo.

El encuentro dejó varios apuntes reseñables, como la lesión de Luismi o el primer gol oficial de Adrián Niño con la camiseta del Málaga entre otros.

Luismi deja un boquete

La peor noticia para el Málaga en el estreno de la temporada fue la lesión de Luismi, que pasará por el quirófano tras sufrir varias fracturas maxilofaciales y estará un tiempo fuera de los terrenos de juego.

Es un jugador capital para el Málaga, tal y como reconoció Sergio Pellicer en la rueda de prensa posterior al partido. “La peor noticia es Luismi, que tiene una fractura. Eso demuestra el compromiso, de partirse la cara”.

No hay un jugador como él en la plantilla. Izan puede ocupar la posición del '19', pero no tiene la capacidad defensiva ni el despliegue del de Puerto Serrano.

Además, esta temporada es uno de los cuatro capitanes del equipo junto a Ramón, Alfonso Herrero y Einar Galilea.

Luismi durante el Málaga CF vs. SD Eibar LaLiga

Un punto muy barato

El Eibar vino a empatar a La Rosaleda y se llevó un punto que pudieron ser tres si no regala el tanto de Adrián Niño cuando tenía al Málaga a su merced y el partido donde quería.

El conjunto blanquiazul dejó una buena puesta en escena en la primera mitad, quizás abusando del balón largo para zafar la presión eibarresa, pero fue encontrando las fórmulas para avanzar con el paso de los minutos.

El Eibar sólo generó peligro a balón parado, y así conquistó un punto. El tanto sacó del partido al Málaga y de no ser por el error de Nolaskoain en el gol local, a los de Pellicer les hubiese costado reaccionar.

Las expectativas eran altas tras la función contra el Betis en el Costa del Sol, y el punto supo a poco en La Rosaleda.

La efectividad de Adrián Niño

El partido de Adrián Niño se recordará por el golazo que metió de primeras a Magunagoitia aprovechando el error en el pase atrás de Nolaskoain.

Pero la realidad es que entró poco en juego y su despliegue sobre el campo fue de mucha briega contra los centrales del Eibar. Arbilla y Marco Moreno, mucha tela que cortar.

Se vació sobre el campo, como era de esperar por sus características. Pero también demostró efectividad. Porque sólo tuvo una oportunidad en todo el partido y la mandó a la cazuela.

Compartió minutos con Chupete, aunque no parece que vaya a ser la idea inicial de Pellicer. Más bien un recurso.

"No tengo una preferencia, me siento cómodo solo y con Chupete o con Eneko cuando se recupere. Puedo ayudar al equipo de las dos formas", dijo tras el partido.

Adrián Niño celebra el gol del empate del Málaga CF contra el Eibar. LaLiga

La solidez de Montero

Javi Montero debutó como titular con la camiseta del Málaga dejando en el banquillo a Einar Galilea. Y lo hizo demostrando las dotes de liderazgo que tiene.

No para de dar órdenes desde atrás. Ofreció buena colocación y velocidad en la zaga, además de buen juego por alto.

Se las tuvo tiesas con Arbilla en cada jugada a balón parado y todo apunta que será el líder de la defensa del Málaga esta temporada si lo respetan las lesiones.

El sevillano acabó acalambrado pero pudo acabar el partido.

Javi Montero, jugador del Málaga CF LaLiga

Pellicer guarda la ropa

Sergio Pellicer ha ido desgranando durante la pretemporada lo que quiere para su Málaga. Y alguna vez ha dicho una cosa y la contraria.

Ha dejado claro en más de una ocasión que quiere un Málaga valiente, más vertical y ofensivo. Algo de eso se vio en la primera mitad. Un equipo que buscó transiciones rápidas.

Pero también dijo en la previa del partido que si tenía que jugar con diez defensas para ganar, lo haría. No llegó a ese extremo, pero no dudó en dejar en el banquillo a Carlos Puga en el vestuario en descanso para poner en su lugar a Murillo.

El cambio se comenta sólo. Murillo se atornilló en la línea defensiva, lejos del despliegue en ataque de Puga, que a punto estuvo de inaugurar el marcador.

Ante las dudas de Puga en un par de acciones al final de la primera parte, Pellicer apostó por retirarlo del campo, no seguir asumiendo riesgos en defensa y renunciar a una apuesta muy clara de ataque.

Carlos Puga durante el Málaga CF vs. Eibar de Segunda División LaLiga

Casi 25.000 valientes desafían al calor

Lo que no cambia ni falla es la afición malaguista. No era día de ir al fútbol. Era un riesgo para la salud ante las altas temperaturas.

Pero en La Rosaleda se plantaron 24.819 personas para animar al Málaga en su debut liguero. Fallaron algunos socios, de Feria o de vacaciones, pero el papel disponible casi se vendió por completo y el malaguismo volvió en masa a su estadio dos meses después del último partido.