Luismi lesionado: el centrocampista del Málaga CF sufre varias fracturas maxilofaciales

La peor noticia del Málaga CF vs. Eibar no fue el resultado de empate. Las expectativas eran altas pero sólo se sumó un punto. Lo peor fue la salida en camilla de Luismi tras un encontronazo con Montero y un futbolista del Eibar al cuarto de hora de partido.

El Málaga CF fue dando el parte médico de Luismi a lo largo de la tarde-noche. Hasta que ya de madrugada llegó la peor de las noticias. El futbolista tendrá que pasar por el quirófano para operarse de varias fracturas en la cara.

En el minuto 17 de partido, en tres cuartos de campo del Málaga, casi a la altura del banquillo local pegado a la banda, Luismi entró con todo para despejar un balón entre Montero y un jugador del Eibar.

La entrada provocó un choque y dejó a los tres protagonistas en el suelo. El peor parado fue Luismi, que tuvo que ser retirado en camilla.

Se temió lo peor. Luismi sufrió hace una década una fractura del cráneo jugando con el Sevilla Atlético y desde entonces juega con un casco.

Pero es cierto que llevaba las manos en la cara, lo que podría ser un mensaje tranquilizador.

Poco después, el Málaga emitió el primer comunicado:

"Luismi Sánchez ha abandonado el terreno de juego por una contusión en el rostro. El jugador se encuentra consciente y está siendo atendido por los servicios médicos en las galerías interiores del estadio".

Más tarde, el Málaga volvía a informar a los medios durante el partido: "Luismi Sánchez ha sido trasladado a dependencias hospitalarias, consciente, para una mejor valoración. Para este cambio se aplica el protocolo de conmoción cerebral, por lo que no contabiliza para los cinco cambios designados por equipo".

Y por último, pasadas las doce de la noche el Málaga dio el último parte respecto al centrocampista, confirmando la operación:

"Luismi Sánchez sufre varias facturas maxilofaciales que requerirán intervención quirúrgica. Ésta se producirá en los próximos días. El jugador, que se encuentra consciente y estable, pasará esta noche en dependencias hospitalarias".

Luismi, que ya pasó parte de la pretemporada lesionado, ahora tendrá que volver a parar.