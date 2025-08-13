Historial del Málaga CF en sus estrenos en Segunda División: debutó contra el Eibar en 1998

Kevin Medina celebra un gol con el Málaga CF en el estadio de A Malata. LaLiga

El Málaga CF iniciará el próximo sábado su décima temporada en Segunda División bajo su nueva denominación.

Lo hará precisamente contra el Eibar, el mismo equipo contra el que debutó bajo la denominación de Málaga CF, tras el regreso al fútbol profesional después de la desaparición del CD Málaga. Era el Málaga de Peiró.

Los estrenos no se le han dado mal al conjunto blanquiazul en la categoría de plata. Casi siempre ha sumado puntos. En La Rosaleda, nunca ha perdido en un partido de liga.

Esta será la cuarta ocasión que arranque la competición de Segunda en Martiricos. En las otras tres, acumula dos victorias y un empate.

La mayoría de los inicios del Málaga CF fueron ilusionantes, o al menos no dejaron el mal sabor de boca de la derrota. Sólo dos.

Estos han sido los diferentes inicios de temporada del Málaga CF en Segunda División:

Temporada 1998-1999: Málaga CF 2-1 Eibar

A pocos malaguistas se les ha olvidado la tarde del debut del Málaga CF de Joaquín Peiró en Segunda División. Fue contra el Eibar en La Rosaleda, que recibía al equipo tras la hazaña contra el Tarrasa.

Brahim y un golazo del argentino Ariel Zárate pusieron el broche y desataron la euforia de la parroquia blanquiazul en aquel estadio de cemento.

Fue la primera piedra de un ascenso que ya tiene más de 25 años.

Temporada 2006-2007: Hércules 0-1 Málaga CF

Tras el descenso de la temporada 2005-2006, un Málaga con problemas institucionales iniciaba su andadura en Segunda en estadio Rico Pérez de Alicante para medirse al Hércules.

El malogrado Marcos Alonso estaba sentado en el banquillo y Pablo Couñago fue el encargado de anotar el gol de la victoria en el minuto 61'.

El Málaga se acabaría salvando del descenso a Segunda B en la penúltima jornada en La Rosaleda contra el Cádiz.

Temporada 2007-2008: Málaga CF 3-0 Salamanca

La temporada siguiente empezó bien y terminó mejor. El inicio, después de once fichajes al gusto de Juan Ramón Muñiz, fue un contundente 3-0 al Salamanca en La Rosaleda al que siguieron otras seis victorias consecutivas que ya mantuvieron al equipo durante toda la temporada en posiciones de ascenso.

Aunque éste no se pudo consumar hasta la última jornada. Salva Ballesta en dos ocasiones y Antonio Hidalgo firmaron aquella victoria.

Temporada 2018-2019: Lugo 1-2 Málaga CF

Después de la estancia más larga del Málaga en Primera División, diez temporadas con paso por la Champions incluida. El equipo tuvo que intentar el regreso a la máxima categoría empezando en el Anxo Carro de Lugo.

Juankar y N'Diaye anotaron los goles de una remontada de otro inicio de temporada muy prometedor del Málaga, que acabó quedándose sin ascenso a Primera en el playoff contra el Deportivo de La Coruña.

Temporada 2019-2020: Racing de Santander 0-1 Málaga CF

Con los malagueños en la playa, Víctor Sánchez del Amo se fue a Santander prácticamente sin jugadores de la primera plantilla, tuvo que hacer encaje de bolillos para armar un once titular que acabó imponiéndose en El Sardinero gracias a un gol de Adrián González en el minuto 85.

Víctor tuvo que abandonar el equipo tras la filtración de un vídeo íntimo, Pellicer cogió las riendas y la temporada se paralizó por el Covid-19. El Málaga CF salvó con holgura la categoría, pero el calvario ya había empezado.

Temporada 2020-2021: Tenerife 2-0 Málaga CF

En el fútbol de los estadios vacíos y en el Málaga CF de las 18 fichas, el conjunto de Sergio Pellicer empezó la temporada perdiendo en el Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife por 2-0.

Después se enderezó la situación y el equipo se salvó sin problemas dejándose ir al final de temporada. Suso Santana y Jacobo castigaron aquel día al Málaga.

Temporada 2021-2022: Málaga CF 0-0 Mirandés

Sin acuerdo para la renovación de Sergio Pellicer, José Alberto llegó al banquillo del Málaga para cosechar un empate insulso a cero en La Rosaleda contra el Mirandés.

Era la vuelta del público a los estadios, pero eso no espoleó a los blanquiazules, que después sí consiguieron siete triunfos y un empate como locales antes de entrar en barrena, con dos cambios en el banquillo y una salvación por deméritos de los rivales a falta de una jornada.

Ni Nacho González ni Guede salvaron la situación de una temporada que empezó gris empatando a cero contra el Mirandés.

Un lance del Málaga CF - Mirandés de la temporada 2021-2022.

Temporada 2022-2023: Burgos 1-0 Málaga CF

El Málaga empezó esta temporada aspirando a Primera y en Primera acabó. Pero en Primera RFEF. El debut en Burgos, con una derrota por 1-0 empezó a torcer las cosas desde el principio con un plan deportivo en manos de Pablo Guede sin pies ni cabeza.

El argentino aguantó tan sólo seis jornadas, pero algo se había enquistado en ese vestuario que ni Pepe Mel ni Pellicer pudieron extirpar. La temporada de Rubén Castro acabó con los huesos del Málaga fuera del fútbol profesional, desde donde regresó en Tarragona hace casi dos meses.

Ahora empieza una nueva andadura.

Rubén Castro en el Málaga CF-Burgos La Liga

Temporada 2024-2025: Racing de Ferrol 2-2 Málaga CF

Tras el milagro de Tarragona, el Málaga CF de Pellicer y los jóvenes de La Academia se estrenaron en A Malata contra el Racing de Ferrol después de regresar del fútbol de barro.

Y fueron precisamente dos canteranos los que rescataron un punto para el Málaga en tierras gallegas. Primero Kevin con un misil adelantó a los blanquiazules, y después Cordero puso el 1-2. Ninguno de los dos está ya en el Málaga. Sí está Eneko Jauregi, autor de los goles gallegos.

Tras una gran primera vuelta, al Málaga le costó certificar la permanencia definitiva en Segunda en el año de su regreso.

El sábado, contra el Eibar, espera empezar a poner los cimientos de una temporada más ambiciosa.

Resultados del Málaga CF en el debut en Segunda División: