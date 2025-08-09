Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: Final (3-1)
El derbi andaluz se juega este sábado en el estadio de La Rosaleda a partir de las 20:30 horas con el regreso de Isco y Pellegrini a Martiricos.
Más información: Palmarés del Trofeo Costa del Sol
La crónica del partido: el Málaga CF deja KO al Betis en dos minutos
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: El Málaga recoge su duodécimo Costa del Sol
Los jugadores recogen en el césped de Martiricos el trofeo de manos de Francisco de la Torre, que ha recibido una sonora pitada cuando ha saltado al césped.
Ramón, Alfonso Herrero, Einar y Luismi, capitanes del equipo, recogen el trofeo.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: FINAL
Se acabó el duelo y el Málaga CF conquista su dudécimo Trofeo Costa del Sol tras imponerse al Betis gracias a una salida extraordinaria en la segunda mitad.
Larrubia con dos goles y Chupete le dan el triunfo a los de Pellicer ante una Rosaleda prácticamente llena.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: entran Recio y Céspedes
92' Pellicer premia a Recio y a Céspedes y les da unos minutos en La Rosaleda. Se marchan Monterio y Carlos López.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: Paradón de Carlos López
90' Cinco minutos de descuento.
87' Se anuncia el descuento con tres minutos de antelación. Están pasando cosas extrañas en La Rosaleda en esta noche de agosto.
87' Disparo de lejano de Pablo García y estirada de Carlos López, que despejó como mandan los cánones, lejos de la portería. Algo más roto el partido en el tramo final.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: empuja el Betis
85' Ahora está empujando el Betis en busca de apretar todavía más el marcador. Pero el Málaga firme puede cazar una contra. En una muy clara, Ochoa decidió mal en el último pase cuando buscaba a Dani Lorenzo. Se la dio muy larga.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo:: ¡Gol del Betis!Triple cambio en el Málaga
80' Gol del Betis. Gol de Cucho Hernández, que remató un muy centro de Pablo García desde la derecha.
Y triple cambio en el Málaga. Entrn Rafa, Ochoa y Gabilondo y se marchan Pastor, Larrubia e Izan Merino. Ovación cerrada para Larrubia.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: Pausa de hidratación
75' Pausa de hidratación.
73' La tuvo Ruibal delante de Carlos López, pero la mandó arriba. Buena ocasión ahora para el Betis
-
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: amarilla a Firpo
70' Ahora el que manda en el duelo es el Málaga, que ha dejado al Betis muy tocado con los dos goles consecutivos.
66' Doble cambio en el Málaga. Se van Dotor y Luismi y entran Juanpe y Dani Lorenzo.
66' La que le está liando Larrubia a Firpo. Otra vez se iba y el betico lo detuvo en falta. Amarilla para el lateral izquierdo
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: ¡qué partido de Dotor!
65' Ahora al Betis le cuesta más llegar al área del Málaga. Y Lobete sigue dándose palizas en las contras. La falta acertar en la decisión. Y hasta ahora, un partidazo de Carlos Dotor.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: Reacciona el Betis
60' Se volvió a parar el partido por otro incidente en la grada, pero esta vez parece que fue una pelea.
En el césped, Dani Sánchez se pegó un carrerón para detener en falta a Pablo García.
En el Betis ha entrado Cucho Hernández por Bakambu en punta.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: Otro Málaga
55' Ahora el Málaga incluso manda con la pelota en algunos tramos. Ha dejado sonado al Betis con el arranque fulgurante. Los de Pellegrini ahora llegan muy tarde a la presión. Lobete, sin efectividad, está haciendo daño a la espalda de la defensa bética.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: ¡Qué arranque del Málaga!
50' Tras el tercero, Lobete pudo hacer el cuarto tras una asistencia de Dotor. Lo interceptó un defensa. El Málaga puede hacer daño a la contra en esta segunda mitad.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: ¡GOOOOOOL DE CHUPETE!
47' Otro del Málaga. Acto seguido del gol de Larrubia, Chupe se plantó en el área, filtró para Larrubia, no llegó pero sí Dotor. La puso atrás y Chupete remató inalcansable para Pau López. Cómo ha sonado el partido el Málaga en dos minutos.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: ¡GOOOOOL DE LARRUBIA!
48' ¡GOOOOOOOL DE LARRUBIA! El '10' arrancó desde el centro del campo, pegado a la cal por la derecha, con caño a Junior Firpo. Dotor la rebañó desde el suelo y Larrubia se fue colando hasta el área y chutó con la derecha al otro palo.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: Cinco cambios en el Málaga
45' Arranca la segunda mitad. Pellicer dejó fuera Einar, Víctor García, Puga, Joaquín y Adrián Niño e introdujo a Murillo, Montero, Dani Sánchez, Lobete y Chupe. Pasó a jugar con Murillo en la derecha.
Ovación cerrada a Manuel Pelligrini.
Sólo un cambio en el Betis. Se marcha Isco, tocado, y entra Lo Celso. El malagueño no ha podido recibir la ovación de la grada al quedarse en la caseta en el descanso.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: Descanso (1-0)
Final de la accidentada primera parte en La Rosaleda. Se marcha ganando el Málaga, que aprovechó la mejor que tuvo para adelantarse por medio de Larrubia, y corrió mucho detrás de la pelota.
Se duele Isco en el suelo tras una entrada de Larrubia, que llegó tarde. Está muy dolorido el malagueño.
Hay que recordar que el partido estuvo parado más de quince minutos a partir del minuto 3 por una incidencia en la grada.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: resiste el Málaga
60' Lo intenta el Betis por los dos lados, pero el Málaga se sigue mantiendo firme. Eso sí. El Betis ya ha botado varios córners sobre la portería de Carlos López. Los blanquiazules sacan agua como pueden.
56' Respondió el Málaga con un disparo alto de Puga tras una jugada larga de ataque.
56' Fornals filtró un pase preciso a la carrera de Bakambu, que se plantó sólo delante de Carlos López. Pero el árbitro senaló fuera de juego.
Málaga CF vs. Real Betis del Trofeo Costa del Sol, en directo: el Málaga más solidario
55' Lo sigue intentando el Betis, pero el Málaga sigue siendo muy solidario en defensa.
Hay que recordar que el partido estuvo parado más de quince minutos a partir del minuto 3 por una incidencia en la grada.