La vida sigue igual tras el primer amistoso del Málaga CF

El Málaga CF jugó este sábado su primer amistoso de pretemporada tras dos semanas de trabajo y a pesar de la derrota por 0-1 contra el UD Almería fue una buena prueba para sacar las primeras conclusiones del conjunto blanquiazul 2024-2025, que además sólo tendrá dos ocasiones más para demostrar el estado de forma y de cocción en el que se encuentra antes del debut.

Un equipo base muy similar al del ascenso, dos ausencias señaladas, el mismo estado de gracia que Antoñito Cordero, un futbolista llamando a la puerta y un pilar clave que no se estrenó.

Un once muy reconocible

Sergio Pellicer apostó por el once más parecido al del ascenso, eligiendo todas las piezas de la plantilla de la temporada anterior y guardando para los fichajes en la segunda mitad. Dioni por Roberto, Nelson por Juande y Sangalli por Genaro fueron las novedades con respecto al once de Tarragona.

Luismi tiene que esperar

El centrocampista Luismi Sánchez no se vistió de corto en el Marbella Football Center. El futbolista gaditano no entrenó con el resto de compañeros en el último entrenamiento de la semana el pasado viernes, y el según el club se quedó haciendo trabajo de descarga. Finalmente, sin más explicaciones, no estuvo en Marbella. Luismi está llamado a ser el ancla del equipo en el centro del campo y habrá que esperar para verlo de blanquiazul. Sí debutaron Baturina y Álex Pastor, jugando 45 minutos.

Cordero, on fire

Antoñito Cordero sigue en una nube. Tras entrar en la historia del Málaga en Tarragona, el extremo jerezano formó parte del equipo que dispuso Pellicer en la segunda mitad y tuvo hasta tres ocasiones para empatar el partido. En una de ellas estrelló un balón en la madera. No dudó nunca en encarar al contrario. Además, tiene veneno a balón parado. Esta temporada puede ser más protagonista que la anterior.

Puga pide paso

Carlos Puga empezó a ganar protagonismo al final de la temporada pasada robándole minutos a uno de los intocables de Sergio Pellicer, Gabilondo. Se ganó la renovación con sus actuaciones, aunque salió señalado en la imagen de algunos goles encajados en el playoff. Contra el Almería jugó toda la segunda mitad y, después de Cordero, pudo ser el malaguista más destacado del choque con mucha presencia en ataque, donde tiene más soluciones que su compañero Gabilondo.

Dos descartes señalados

Este sábado hubo dos jugadores que no se vistieron por estricta decisión técnica y pueden tener pie y medio fuera del Málaga. Son Andrés Caro y Juan Hernández. Llamativo el caso del primero, sobre el que había muchas expectativas puestas en el club pero que la temporada pasada se decidió darle salida en forma de cesión al Betis B con una opción de compra asequible que no se ejecutó. Su vuelta, por las palabras de Loren, parece que no sentó bien al director deportivo y ahora ni Pellicer, principal valedor de los jóvenes valores de La Academia.

El otro es Juan Hernández, que a pesar de contar con experiencia en Segunda División, la temporada pasada casi inédita que pasó en Primera RFEF a causa de las lesiones han hecho que en el club no se confíe en el murciano. Su descarte en el primer amistoso fue otro mensaje claro.