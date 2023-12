Entradas para el Málaga CF-Real Sociedad: entradas y precios para la tercera ronda de la Copa del Rey

Los Reyes Magos le han traído al Málaga C.F un encuentro contra la Real Sociedad en el estadio de La Rosaleda el domingo 7 de enero de 2024 a partir de las 21.00 horas. Este lunes, el club blanquiazul ha dado más detalles de las entradas para ese partido, que pertenece a la tercera ronda de la Copa del Rey.

Los abonados tendrán que pagar para acudir al encuentro, algo que no ha contentado demasiado a la afición (los precios van de 13,50 a 30 euros en función de la zona donde la localidad esté ubicada). La zona más económica, los fondos y curvas y la más cara, tribuna, como suele ocurrir habitualmente. En las tres zonas de Preferencia y en el Anillo Inferior Cubierto, el costo será de 20 euros. Respecto a los más peques de la casa, estos solo tendrán que pagar ocho euros, eso sí, si cuentan con el carné infantil.

Si no tienes carné y quieres acudir al partido, tendrás que pagar más que los aficionados que cuentan con él. Los no abonados tendrán que desembolsar 22 euros por un asiento en Fondos Zona 1 y 30 en Zona 2. En las curvas, 25 y 35 euros y en el Anillo Inferior Cubierto, 40. En preferencia, en función de la zona (más cerca aumenta el precio, 50, 55 y 60 euros respectivamente) y Tribuna (65,70 y 75, también según la zona). Los pequeños no abonados tendrán que pagar 10 euros.

🎟️ TAQUILLAS | VS @RealSociedad



🗓️ A partir del 19 de diciembre

📌 En taquillas y online

‼️ Las localidades de abonados se reservan hasta el 2 de enero



📲+ info: https://t.co/jwbHq8APHn#CopaDelRey #MálagaRealSociedad pic.twitter.com/RqxV5330jN — Málaga CF (@MalagaCF) December 18, 2023

Según ha informado el Málaga, las entradas saldrán a la venta mañana, martes, 19 de diciembre. Los usuarios que lo deseen podrán hacerse con ellas en taquilla y vía online. La venta de localidades estará abierta hasta las 14.00 horas del 2 de enero. Los abonados tendrán prioridad para comprar su entrada en las taquillas de La Rosaleda en horario habitual como vía web.

Sigue los temas que te interesan