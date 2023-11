El Málaga CF sacará otro centro del campo inédito contra el Sanluqueño

Sergio Pellicer tendrá que meterle mano al once del Málaga CF para el partido de los blanquiazules contra el Atlético Sanluqueño (sábado 2 de diciembre, 20:00 horas). En el inicio del campeonato lo hacía principalmente por decisión técnica. En este tramo de la liga, porque no le queda más remedio con la plaga de bajas. Y en la siguiente cita, la principal línea afectada será la zona de creación del equipo, que mostrará una formación inédita.

Pasando lista, Dani Lorenzo, Manu Molina e Izan Merino, recién llegado de Indonesia tras su participación en el Mundial Sub-17 con la Selección española, están disponibles para enfrentarse al Atlético Sanluqueño. Merino todavía no ha debutado en liga. Siguen fuera Ramón, que empieza a sumarse al grupo en los entrenamientos, Juanpe y Sangalli. Genaro se une a la lista de bajas esta semana después de ver su quinta tarjeta amarilla contra el Real Murcia el pasado domingo.

El entrenador del Málaga cuenta con tres efectivos para armar el centro del campo. Todo apunta a que serán Manu Molina y Dani Lorenzo, que estarán acompañados en la creación por un media punta que podría ser Dioni, con Larrubia partiendo desde un costado.

Molina y Dani Lorenzo han compartido once ya en alguna ocasión. Sin ir más lejos, contra el Real Murcia el pasado domingo en la Nueva Condomina. Ahí estuvieron escoltados por Genaro en el pivote. También salieron de inicio contra el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. El centro del campo lo completó Sangalli aquella tarde que acabó con empate a uno.

La ausencia de efectivos, especialmente de Genaro, impedirá a Pellicer disponer de su esquema favorito a lo largo del curso, el 1-4-1-4-1. El 1-4-2-3-1 puede ser una de las opciones del técnico de Nules para recibir al Atlético Sanluqueño, o bien el 1-4-4-2, con Lorenzo y Molina llevando la manija y Dioni y Roberto en punta, con dos hombres pegados a los costados.

Elija lo que elija, Pellicer tampoco podrá repetir once para esta jornada, algo que no ha hecho en todo el curso y algo que el entrenador blanquiazul no convierte en rutina desde que está en el Málaga.

¿Debut de Izan Merino?

Con la carestía de hombres en el centro del campo, puede ser el momento del debut de Izan Merino, que acaba de regresar de su convocatoria con la Selección Española Sub-17 para disputar el Mundial de la categoría Indonesia y en el que España cayó en cuartos de final contra Alemania. Merino ha tenido pocos minutos en la cita, jugando además en el lateral derecho.

Aunque en las categorías inferiores de la Selección está etiquetado como central, en el Málaga se cuenta con él para jugar en el mediocentro.

Este puede que sea el momento para que Izan debute de manera oficial con el primer equipo del Málaga, una vez que además ha cumplido los cuatro partidos de sanción por la roja que vio con el Atlético Malagueño en el choque disputado contra el Juventud de Torremolinos.

El joven malagueño recibió este verano una oferta del Real Madrid para hacerse con sus servicios, que según José María Muñoz, administrador judicial del club, no fue ni digna de tomar en consideración. La decisión última la tenía la jueza que lleva el caso del Málaga, María de los Ángeles Ruiz González, que tampoco dio el visto bueno a la venta de Merino.

Pasado el Mundial Sub-17 y la sanción con el Atlético Malagueño, Izan Merino es otra alternativa en este Málaga castigados por las lesiones, que además tendrá que estrenar sala de máquinas.

