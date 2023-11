Málaga CF: Pellicer, con poco margen para refrescar al equipo

El Málaga CF dio algunos síntomas de agotamiento contra el Alcoyano en el partido que supuso la primera derrota de los blanquiazules delante su público esta temporada. La sensación generalizada es que el equipo necesita refresco, ideas nuevas ante el apagón que sufre sobre todo en ataque, donde no encuentra los caminos del gol. Al conjunto malaguista le está faltando energía en los últimos metros para poner en aprieto a sus rivales. A pesar de recortar distancias con más de media hora por delante, lo cierto es que el Alcoyano no tembló. Enfrente había pocas ideas. Pero ¿qué herramientas tiene Sergio Pellicer para darle aire a su equipo con una plantilla plagada de bajas?

Si uno mira al banquillo de momento no ve muchos nombres con los que en principio cambiar el rumbo de los partidos, especialmente en ataque. El pasado sábado estaba accidentalmente Kevin, que venía de sufrir molestias. Pero poco más.

Por líneas, el único que no necesita recambio es Alfonso Herrero. De ahí en adelante, la primera novedad que puede introducir Pellicer es la de devolver al once al recuperado Víctor García por Dani Sánchez, que no ha terminado de convencer para quedarse con el sitio que encontró gracias a la lesión de su compañero. Para el centro de la zaga Galilea y Nelson tienen un relevo de garantías, que es Murillo, pero ahí no meterá mano el entrenador. Como tampoco lo hará en la derecha con Gabilondo.

Dani Lorenzo acabó el partido del Alcoyano tirado en el suelo delante del banquillo malaguista. Lo está jugando casi todo con Genaro de un tiempo a esta parte. Se recuperó, forzando, a Manu Molina en el descanso para intentar virar el rumbo del partido. Aquí podría verse una novedad en el once este domingo en el Enrique Roca-Nueva Condomina contra el Murcia.

Lo que sería más novedoso, pero no descartable, es la presencia de Antonio Cordero en algunas de las posiciones de creación del equipo. Pellicer está recurriendo al canterano siempre que lo ve necesario y su momento puede ser este, con el equipo entre alfileres. Tanto por dentro como en la banda ha tenido minutos esta temporada.

Para esta jornada ya está a pleno rendimiento Kevin. La titularidad de Juan Hernández en dos partidos consecutivos no ha dado resultado, por la que las opciones en las bandas se reducen al del Llano de la Trinidad, Larrubia y el mencionado Cordero.

Para colmo de males, Dioni sufrió un golpe en el entrenamiento del jueves y viajará a Murcia entre algodones. Arriba la única alternativa a Dioni y Roberto, y que no se ha mostrado como tal hasta el momento, es la de Loren Zúñiga, muy lejos de los mínimos que requiere este equipo hasta el momento. De no poder contar con Dioni, una opción sería disponer de Larrubia en la media punta. Pero no sería un hombre de refresco.

Con la enfermería llena, con un filial en Tercera División que ofrece pocas garantías, el Málaga está seco y si Pellicer rebusca en la plantilla no tiene alternativas. Mal momento para los blanquiazules.

