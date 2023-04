El Málaga CF gana por 400 razones (0-2)

El Málaga CF tenía, como mínimo, 400 razones para ganar en el Anxo Carro. Y ganó. Porque 400 fueron los malaguistas que se cruzaron España entera, de noche, en autobús, para empujar a los suyos en el estadio del Lugo. Los situaron en la única zona del estadio que no estaba cubierta, con la lluvia arreciando desde que llegaron a Galicia. El premio a su fe fue un 0-2 con dos zarpazos seguidos con los que los blanquiazules firmaron su tercera victoria consecutiva ante un equipo moribundo que a falta de un punto es de Primera RFEF. De ahí quiere huir el Málaga, que continúa obrando el milagro. Queda un mundo, pero ahora está más cerca.

Rubén Castro, para convertirse en máximo goleador histórico de Segunda División, y Fran Villalba, fueron los autores de los dos tantos blanquiazules pasada la media hora de juego, ambos con la participación del mejor blanquiazul en este tramo de temporada, Pablo Chavarría, asistente de Castro y fajador en el segundo.

El Málaga deja en bandeja a los suyos que La Rosaleda sea una verdadera caldera el 1 de mayo contra el Huesca. De momento, saborea que puede cerrar la jornada a dos puntos de la permanencia.

Sergio Pellicer no tocó ni una tecla en el once que le ha dado dos victorias consecutivas. No hubo castigo para Esteban Burgos por su imprudencia, no premio para Ramalho, por suplir con creces al argentino. Mismo sistema que se sabe el malaguismo de memoria desde hace ya siete jornadas contra Las Palmas.

El Lugo pisó el área de Yáñez en los primeros compases del choque, algo esperado por la situación agonizante de los gallegos, que no a pesar de su empuje no pusieron en peligro a Yáñez.

El Málaga se desplegaba con sensación de peligro cada vez que cogía la pelota. La primera seria la tuvo Villalba en el 17 en una jugada que venía desde el área del Málaga, que fue encontrando el pasillo por el centro. El disparo del '21' lo repelió a córner Óscar.

Una mala entrega de Juande a Ramón propició una contra que hace no mucho hubiese sido letal para el Málaga. Esta vez Escassi supo neutralizarla. Los detalles que ahora caen de cara.

A la media hora el partido se había convertido en un corre calles. El Málaga, cada vez que la tenía, armaba el ataque por una banda o por otra. En el 31, fue por la derecha, donde el balón le llegó a Pablo Chavarría. La puso de dulce y dentro del área estaba el mejor '9' de la historia de Segunda, Rubén Castro, que se elevó para convertirse en eterno. De un cabezazo anotó su gol 195 en la categoría de plata.

Sacó el Lugo de centro y apretó el Málaga. Recuperó la pelota y esta vez Chavarría estaba en la izquierda. Le dio continuidad para Febas pero llegó antes un defensa del Lugo, el exmalaguista Xavi Torres, que estrelló el despeje en el '10' del Málaga. La pelota corrió para el área gallega y el más listo fue Rubén Castro, que se anticipó y la puso atrás. Villalba la mandó lejos de Óscar. En dos minutos, el Málaga cerraba el partido, desatando la locura, y las lágrimas en las gradas del Anxo Carro donde 400 malaguistas empujaban y empujaban a los suyos.

Pero en el 40', un jarro de agua fría para el malaguismo. El timón, uno de los artífices de esta resurrección, caía en el verde. Ramón ponía cara de funeral sentado en el verde del Anxo Carro. Después, se volvía a tender atendido por los servicios médicos blanquiazules y se echaba las manos a la cabeza. Al de Órgiva se lo llevaron en camilla. Tenía la pinta de haber sufrido un mareo. Antes, se había echado la mano a la pierna.

Pellicer tiró de lo más parecido que tenía en el banquillo. Jozabed, otro con buen pie, al campo. No se variaba la hoja de ruta.

De la caseta salió el Lugo con la obligación de irse con todo arriba. Y lo hizo sin acierto. Apenas inquietó a Yáñez y el Málaga estaba plantado bien desde el centro del campo hacia atrás, dejando pocos espacios. Se limitó a contemporizar esperando el pitido final para irse a celebrar con 'los 400 de Lugo'.

Pellicer aprovechó el último cuarto de hora para darle descanso a nombres como Castro, Febas o Chavarría. Uno de los sustitutos, Álex Calvo, tuvo un tirazo desde lejos que se le fue alto y que podría haber sido el tercero.

Los que sí fue la tercera fue la victoria, consecutiva, para acercar el milagro. Los milagros se consiguen con fe, la de los malaguistas que estuvieron en Lugo y que reventarán La Rosaleda contra el Huesca.

FICHA TÉCNICA

CD Lugo: Óscar; Loureiro, Castrín (Barreiro, min.46), Xavi Torres, Alberto, A. López; Clavería (Carbo, min.75, Señé; Cuéllar (Baena, min.64), Avilés y Moyano (El Hacen, min.75).

Málaga CF: Yáñez; Juande, Burgos, Escassi; Delmás, Cristian; Ramón (Joazabed, min. 43), Febas (Álex Calvo, min.81), Villalba (Genaro, min.75), Chavarría (Fran Sol, min.81) y Rubén Castro (Gallar, min.75).

Goles: 0-1, Rubén Castro (min.32); 0-2, Fran Villalba (min.34).

Árbitro: Moreno Aragón, del colegio madrileño. Amonestó por los visitantes a Fran Villalba (min.36).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de Segunda División disputado en el Anxo Carro de Lugo con las presencia de más de 400 aficionados malaguistas.

