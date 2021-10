El Málaga CF buscará en Valladolid la primera victoria lejos de casa

Que el Málaga CF llegue a su quinta salida de la temporada como el peor equipo lejos de casa de la categoría tiene que ser un indicador innegable de que la dinámica necesita un giro radical. Con tres derrotas y un empate, la visita este viernes al Nuevo José Zorrilla del Real Valladolid (21.00 horas, Gol y Movistar LaLiga) es un claro reto para el equipo de José Alberto López. Y es que mejorar lo jugado hasta ahora lejos de La Rosaleda no es complicado, pero salir del bache en el que ha entrado el conjunto blanquiazul cuando juega de visitante sí que lo es.

Con esa mentalidad de cambio para seguir creciendo abre el equipo malaguista la novena jornada de la Liga SmartBank. Viene el Málaga de truncar su racha negativa de dos derrotas consecutivas, también de continuar siendo fuerte en casa, y todo respaldado con la sensación de ser un equipo más sólido y rocoso a la par de maduro, según lo visto en la última jornada ante el Fuenlabrada. Pero hoy visita el estadio de uno de los recién descendidos, que se espera que sea uno de los candidatos al ascenso y que no regalará nada.

Lo hará con bajas, pero también con una buena noticia como la vuelta de Pablo Chavarría a la convocatoria después de muchos meses de lesión. Quizás el argentino tenga algunos minutos, pero no se le espera de salida. Pero los que seguro no estarán serán el lesionado Luis Muñoz, que el miércoles ya fue operado en Madrid de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y que inicia la cuenta atrás para regresar. Tampoco Víctor Gómez, que se encuentra concentrado con la selección española sub’21, al igual que Haitam con la de Marruecos. Ni Sekou Gassama, que no podrá ser de la partida por una cláusula en su contrato de cesión por el equipo pucelano.

Es decir, muchas bajas y pocas buenas noticias para el Málaga CF. Pero lo cierto es que José Alberto marcó un camino ante el Fuenlabrada la jornada pasada y es previsible que lo siga esta jornada. Recupera a Escassi para el centro del campo, aunque Genaro cumplió de maravilla. Y es más que probable que siga apostando por el mismo esquema táctico que ya planteó la jornada pasada, reforzando el centro del campo y solidificando el equipo.

Es por ello que las dudas se pueden concentrar en un par de puestos. El primero es en lateral derecho y en el sustituto de Víctor. Ismael Casas o Iván Calero son los opositores a jugar. Es posible que siga Javi Jiménez tras su buen partido en casa. Que vuelva Escassi al once y que Genaro sea el sacrificado para que Ramón y Jozabed continúen junto a Kevin -derecha-, Brandon -izquierda- y Roberto -arriba-.

Ya se sabe, lo que funciona no se toca y el Málaga mostró solvencia y buen hacer con ese mismo once ante su público. Otro cantar será verlo jugar de visitante, aunque la lección ya está aprendida de jornadas pasadas.

El rival

Por su parte, el Valladolid también llega a la cita en un momento inoportuno por el ‘Virus FIFA’ y también por las lesiones. El equipo de Pacheta, que no ha tenido el arranque de temporada esperado -son novenos, con 11 puntos, los mismos que el Málaga-, tiene hasta diez bajas conocidas para la cita. Kike Pérez, Raúl Carnero, El Hacen, Joaquín, Hugo Vallejo, Aguado y Olaza son baja por lesión, mientras que Weissman (Israel), Plata (Ecuador) y Janko (Gambia) están con sus respectivas selecciones.

De hecho, el técnico del conjunto vallisoletano se mostró crítico en sala de prensa ante las bajas por la ventana FIFA. "Yo voy a afrontar el partido sin tres jugadores sanos que están con su selección. Esto hay que arreglarlo y hay una solución clara. Seguiré insistiendo como hice con lo de que nos dejaran solo convocar a 18 jugadores teniendo 25 fichas. La Segunda tiene que parar en jornadas FIFA", dijo.

Sala de prensa

José Alberto, por su parte, quiso ensalzar al rival e intentó apostar por una mejoría lejos de casa. "El partido de mañana es con uno de los rivales a batir, por presupuesto, por ser un recién descendido a Segunda División. Es un partido muy difícil y exigente", dijo en primera instancia. "Fuera de casa tenemos que mejorar y ser un equipo como el que vemos cada 15 días en La Rosaleda. Tenemos y debemos mejorar", explicó.

Además, el técnico asturiano del Málaga habló sobre la vuelta de Chavarría al equipo. "Es una excelente noticia para todos. Va dando pasitos hacia adelante, queda mucho para ver al Pablo Chavarría que queremos ver. Va más para reintegrarse que para tener minutos, pero estando en convocatoria puede tener la posibilidad de jugar", finalizó.

POSIBLE ONCE DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Ismael Casas, Juande, Peybernes, Javi Jiménez; Escassi, Ramón; Kevin, Jozabed, Brandon; y Roberto.

Sigue los temas que te interesan