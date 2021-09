Al-Thani y BlueBay, de nuevo a la gresca por el Málaga CF

Esta historia no es nueva en el Málaga CF. Los actores, más de seis años después, siguen siendo los mismos con Al-Thani por un lado y la hotelera BlueBay por otro. Sin embargo, se ha cobrado un capítulo más en una novela que parece interminable para el malaguismo. El penúltimo asalto lo ha protagonizado la hotelera, que ha presentado un escrito en los juzgados criticando la labor del administrador judicial, pero ha encontrado la réplica del catarí, que sigue tirando de ironía en redes sociales.

BlueBay ha movido ficha. Según apuntó la Cadena Ser, la hotelera ha presentado un escrito en el juzgado en el que critica la labor de José María Muñoz por no cumplir unas funciones legales al frente de NAS Spain -poseedora de las acciones de Al-Thani y la cadena de Satli Iglesias y que estaría intervenida-, le reclama una junta ordinaria y extraordinaria para dirimir diferentes cuestiones de la sociedad e incluso cuestiona la ampliación de capital que en su día se intentó llevar a cabo pero fue frenada por el acuerdo de LaLiga con CVC.

La hotelera, que ya presentó semanas atrás otro escrito, es muy crítica con la gestión del actual dirigente malaguista y asegura que está “incumpliendo sus deberes”. Por ello, reclaman a Muñoz que convoque una junta general antes del 20 de septiembre, ya que estaría frenando el desarrollo y la gestión de la empresa NAS Spain.

Al-Thani, crítico

No ha tardado en hacerse notar la reacción de Al-Thani a este comunicado y a la gestión que está llevando a cabo José María Muñoz. El catarí, que sigue poseyendo la mayoría de las acciones del Málaga CF (51 por ciento), se muestra crítico e irónico a través de Twitter, su altavoz preferido para comentar estas y otras cuestiones de índole malaguista.

A través de varios tuits y comentarios a usuarios de la red del pajarito azul, Al-Thani asegura que le parece “muy divertido” esta cuestión y el comunicado. Y señala la posible relación entre BlueBay y el administrador judicial. “Es tan divertido que Blue Bay ataque al administrador judicial. Y quiere levantar el capital de la empresa NAS Spain. Esta es una empresa de mi propiedad. El administrador debería preguntar a ellos ¿dónde están los cheques para el patrocinio del equipo?”, dice en algunos de sus tuits.

“Yo me refiero a la empresa matriz en España que es de mi propiedad personal. En cuanto a las empresas que fueron realizadas por Moayad Shatat, no lo admito y no sé nada al respecto. Ya le dije estas palabras al juez”, explicó.

El ahora expresidente malaguista también descartó cualquier solución pacífica con BlueBay. “Imposible. No puedes acercarte a alguien que sabes quien es. Trató de contactarnos y no respondí”, dijo sobre un acercamiento de la hotelera. Este es otro capítulo más en la batalla Al-Thani contra BlueBay, pero promete no ser el último.

