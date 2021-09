La casa del Málaga, La Rosaleda, se pone guapa

El templo, la casa de los malaguistas o la mismísima Rosaleda se pone guapa para la ocasión. Y no es para menos. Después de año y medio a solas, de convivir con ella casi a escondidas, el malaguismo volverá a su casa en masa en lo que promete ser una gran fiesta de varios días. Porque el evento masivo comenzará este domingo con la visita del Girona, donde se espera la mejor entrada desde que se alzó el telón de vuelta del público a los estadios. Continuará el martes con una fiesta de su 80 cumpleaños. Y seguirá días después con la llegada de los abonados a sus asientos, con la campaña que arranca ya el lunes.

La Rosaleda, ese estadio longevo e histórico que ha acompañado al fútbol malagueño casi desde sus inicios, ya está preparado para la ocasión. Se han vendido casi 9.000 entradas entre los fieles malaguistas para este domingo (21.30 horas) en un partido apasionante y donde el equipo de José Alberto López quiere recuperar el terreno perdido ante el Almería.

La promoción de entradas del Málaga, que descontará el precio de compra de estas localidades para todos los que el lunes vayan a sacarse el abono, ha tenido una magnífica acogida entre el malaguismo, que ya puede acudir casi en masa al estadio. Las restricciones Covid se han suavizado y el recinto blanquiazul puede albergar hasta 15.000 espectadores, a la mitad de su aforo. Aún queda camino por recorrer, pero serán el doble de los dos primeros compromisos ligueros en casa.

La gran fiesta

Sin embargo, los fuegos artificiales están reservados para el lunes, con la apertura de las taquillas virtuales del Málaga CF con la venta de abonos y para el martes a partir de las 20.30 horas, donde sí habrá preparada una fiesta por todo lo alto en La Rosaleda. La ocasión lo merece, porque el estadio blanquiazul cumplirá 80 años a lo grande, con un gran aspecto y con la intención de seguir sumando alegrías a su parroquia.

El club, que se está afanando en darle cariño al evento a través de sus canales de comunicación y en redes sociales, ha preparado un acto donde ha invitado a sus fieles malaguistas, que rondan cerca de los 9.000, aunque sólo podrá acudir el 25% del aforo del estadio.

Es por ello por lo que la entidad ha enviado invitaciones a sus aficionados, que tienen que confirmar su asistencia. “¿Aún no has confirmado? ¡Venga que te esperamos! Si no eres Fiel Malaguista, tienes hasta este viernes para darte de alta y reservar tu plaza para el evento”, comenta el club.

Abonos

En lo que concierne a los abonados, este lunes ya estarán a la venta y en el próximo compromiso liguero, que se retrasará tres semanas ya que juega el Málaga dos partidos fuera de casa, ya podrán acudir al estadio con su nueva condición. Era una reclamación social de la masa malaguista, que había criticado mucho que en las dos primeras jornadas no estuvieran ya los abonos a la venta por el elevado coste de las localidades.

Hay que recordar que los abonos tienen un precio desde los 80 hasta los 769 euros. Y que el club pondrá a la venta una primera remesa de 15.000, atendiendo a las restricciones sanitarias del momento. La intención, en cualquier caso, es la de llegar a 20.000. Aunque para eso será inevitable que los resultados sobre el césped también acompañen. Es la hora del malaguismo, es la fiesta de La Rosaleda.

