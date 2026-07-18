La malagueña Bea González acapara las miradas en las semifinales del Málaga Premier Pádel P1

Las claves

Las claves Generado con IA Bea González y Paula Josemaría se clasifican para las semifinales femeninas del Málaga Premier Pádel P1 tras vencer en cuartos. La pareja González-Josemaría se enfrentará a Marina Guinart y Alejandra Alonso buscando revalidar el título del año anterior. En el cuadro masculino, Ale Galán y Fede Chingotto jugarán contra Juan Lebrón y Leo Augsburger en semifinales. Los números uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, se medirán a Paquito Navarro y Martín Di Nenno por un lugar en la final.

La malagueña Bea González acapara los focos durante esta semana en el Martín Carpena, donde se está disputando el Málaga Premier Pádel P1, y que este sábado vivirá las semifinales masculinas y femeninas.

En esa ronda se ha colado González junto a su pareja Paula Josemaría, tras vencer este viernes su duelo de cuartos de final. La malagueña ya fue profeta en su tierra la temporada pasada y aspira a serlo de nuevo, con una sonrisa perenne para hacerse fotos y recibir a los jugadores de la primera plantilla del Málaga CF, que se han pasado por el Carpena para apoyar a González.

Marina Guinart y Alejandra Alonso serán las rivales de la pareja González-Josemaría. En el último turno de tarde del cuadro femenino, la malagueña, que busca revalidar su título del año anterior, y la extremeña pasaron por encima de Carmen Goenaga y Beatriz Caldera (6-1 y 6-3) y disputarán sus undécimas semifinales en este 2026.

La menorquina Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, números uno del ránking, se medirán a la pamplonesa Martina Calvo y la madrileña Marta Ortega en la otra semifinal.

La malagueña Bea González durante el Málaga P1 Premier Pádel Málaga Premier Pádel

Los exnúmeros uno, frente a frente

Los dos antiguos números uno del mundo, Ale Galán y Juan Lebrón, volverán a cruzarse como rivales, esta vez en semifinales del Andalucía Málaga Premier Padel P1, donde se enfrentan Galán-Chingotto contra Lebrón-Stupaczuk y Coello-Tapia frente a Navarro-Di Nenno.



Ale Galán y Fede Chingotto, segundos cabezas de serie, volvieron a estar infalibles en su recorrido hacia una nueva final después de doblegar a Francisco Guerrero y Javi Leal, séptimos de la clasificación, en dos mangas (6-3 y 7-6), por lo que se verán las caras con el excompañero de Galán, el gaditano Juan Lebrón, y su compañero Leo Augsburger, que volaron ante 'Momo' González y Lucas Campagnolo (6-3 y 6-2).



Los números uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, superaron a una de las revelaciones del circuito, Edu Alonso y Aimar Goñi, undécimos del mundo, que ya eliminaron a 'Coki' Nieto y Jon Sanz en octavos e incluso ganaron el primer set a los top-1, pero los reyes de pádel acabaron remontando en tres mangas (6-7, 6-1 y 6-4).



Les esperan en semifinales la dupla hispanoargentina formada por Paquito Navarro y Martín Di Nenno, que rindieron mejor que los cuartos del mundo, Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, que cedieron un primer set disputado (7-5) para luego claudicar frente al gran estado de forma y confianza de Navarro y Di Nenno (6-3).