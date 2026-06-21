La fiesta por las calles de Málaga por el ascenso a Primera División será el lunes

La afición del Málaga durante el recibimiento al autobús del equipo en La Rosaleda antes del partido contra el Almería. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA La celebración del ascenso del Málaga CF a Primera División será el lunes por la tarde en las calles de Málaga. El alcalde Francisco de la Torre confirmó que habrá ofrendas a la Divina Pastora y una ruta de los jugadores por la ciudad. El Málaga CF logró el ascenso con dos goles clave en momentos decisivos del partido. El alcalde destacó la importancia de que Málaga se mantenga en Primera División de forma permanente.

El Málaga CF ya está en Primera División y la gran fiesta por las calles de Málaga será el lunes por la tarde.

Así lo ha dicho el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a los medios de comunicación que están en Almería cubriendo el partido.

A falta de confirmar los detalles, el regidor malagueño ha señalado que habrá las tradicionales ofrendas a la Divina Pastora y la ruta de los jugadores del Málaga por las calles de la capital.

De la Torre ha subrayado que ha sido "un partidazo del Málaga y han sido dos goles espléndidos en momentos psicológicamente apropiados".

El alcalde ha señalado que a la ciudad le "faltaba ese paso adelante" y que "la ambición de Málaga debe ser permanecer en la Primera División para siempre".