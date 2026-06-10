El equipo de regatas del Teatro del Soho arranca la temporada con sorpresa: suman una nueva embarcación de 41 pies

Las claves

Las claves Generado con IA El equipo de regatas Teatro del Soho CaixaBank San Miguel, liderado por Javier Banderas, presenta una nueva embarcación XR-41 de 41 pies para afrontar una temporada desafiante. La nueva embarcación supone un importante reto técnico y de adaptación para la tripulación, que ya entrena en el Puerto Deportivo de Benalmádena. Por primera vez en años, la temporada comienza en Málaga con la Málaga Sailing Cup, que servirá como banco de pruebas para el XR-41 antes de la Copa del Rey en agosto. El proyecto destaca el vínculo del equipo con Málaga y Andalucía, y cuenta con el apoyo de patrocinadores como San Miguel y el Teatro del Soho CaixaBank.

El equipo de regatas Teatro del Soho CaixaBank San Miguel, liderado por Javier Banderas, incorpora una nueva embarcación y arranca una temporada, según han informado en un comunicado, "desafiante" que tendrá sorpresas dentro del calendario deportivo.

Málaga ha sido escenario de la presentación oficial de esta temporada especial para el equipo de regatas Teatro del Soho CaixaBank San Miguel, con una de las figuras más reconocidas de la vela española y gran impulsor de un proyecto histórico del deporte andaluz a la cabeza.

El equipo ha presentado de mano de Javier Banderas y Piti Estébanez, director del equipo, arropados por la directora del Teatro del Soho CaixaBank Aurora Rosales y José Primo, director de marketing de San Miguel, una desafiante temporada de regatas cuyas sorpresas empiezan con el nuevo XR-41, una embarcación de regatas de 41 pies recién llegada al mercado, todavía prácticamente desconocida en los grandes circuitos internacionales de competición, y que responde claramente al ADN competitivo e innovador del equipo malagueño.

La nueva embarcación representa un importante desafío técnico, de navegación y rendimiento para toda la tripulación y ya se encuentra en la base oficial del equipo, el Puerto Deportivo de Benalmádena, donde durante las últimas semanas se han desarrollado diferentes entrenamientos con el objetivo de acelerar la adaptación y optimizar el potencial competitivo de la nueva unidad.

Lejos de optar por soluciones consolidadas o conservadoras, el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel vuelve a situarse en la vanguardia deportiva apostando por evolución, innovación y capacidad de adaptación, valores que han acompañado al equipo durante toda su trayectoria.

Primera competición en Málaga

Además, por primera vez en muchos años, la temporada de competición del Teatro del Soho CaixaBank San Miguel no arranca directamente en Palma de Mallorca con la Copa del Rey MAPFRE. En esta ocasión, Málaga adquiere un protagonismo absoluto como origen, base y centro neurálgico del proyecto deportivo. La primera gran cita del calendario será la Málaga Sailing Cup, una competición que servirá como valioso banco de pruebas para seguir desarrollando el XR-41 y medir el potencial del equipo en competición real.

Detrás de este proyecto hay dos nombres fundamentales: Javier Banderas, armador y alma mater del equipo, y Piti Estébanez, director deportivo y pieza clave en la construcción y evolución competitiva de la tripulación. Ambos han liderado durante años un proyecto basado en la exigencia, el trabajo constante, la estabilidad y una fuerte identidad vinculada a Málaga y Andalucía.

Para Javier Banderas “el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel es mucho más que un equipo de regatas es también una forma de representar a Málaga dentro y fuera del mar. No puede haber mejor manera de empezar la temporada que en casa, en Málaga, y en este caso además con una embarcación nueva, un XR41, que queremos llevar a máximo rendimiento cara a la Copa del Rey en agosto”.

Aurora Rosales, directora del Teatro del Soho CaixaBank, ha hablado sobre el equipo y los desafíos a los que se encuentra: “Estamos muy felices de que el equipo de regatas de Javier Banderas siga formando parte de la familia del Teatro del Soho CaixaBank y desde aquí les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que están a punto de emprender”.

Por su parte, José Primo, director de marketing de San Miguel, destaca el valor estratégico de esta unión: “Málaga es una ciudad emblemática y clave. Llevamos 60 años aquí, creciendo y compartiendo cada día con todos los malagueños, con un arraigo indiscutible. Este patrocinio es el reflejo de nuestra histórica vinculación con la ciudad y del firme compromiso que tenemos con su desarrollo cultural a través del Teatro del Soho CaixaBank. Compartimos con la tripulación de Javier Banderas el espíritu de superación y la constante búsqueda de la excelencia. Estamos muy orgullosos de apoyarles durante toda la temporada, acompañándolos tanto en sus exigentes desafíos técnicos iniciales en aguas de Málaga como en la gran cita histórica de la Copa del Rey”.