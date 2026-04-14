Las claves nuevo Generado con IA Taufik Seidu, nacido en Ghana y formado en Málaga, debutó en Primera División con el Atlético de Madrid a los 17 años. Seidu inició su carrera en el UD Mortadelo, destacando desde pequeño y siendo fichado por el Málaga CF antes de llegar al Atlético. El UD Mortadelo celebra el éxito de Seidu, quien representa esfuerzo, sacrificio y la posibilidad de cumplir sueños mediante el trabajo. Taufik es internacional con España en categorías inferiores y es considerado un ejemplo por su actitud y trayectoria desde la base hasta la élite.

En el minuto 68 de la jornada 30 de Primera División pisó el césped del Metropolitano el ghanés Taufik Seidu con la camiseta del Atlético de Madrid. El camino para llegar a debutar en la élite lo inició en el campo de la Renfe, en la calle Reboul, al lado de calle La Unión, con la camiseta del UD Mortadelo, uno de los equipos con más solera del fútbol base malagueño.

El club amarillo se hacía eco del debut en sus redes sociales:

"Ayer no fue un día más. Ayer fue uno de esos momentos que dan sentido a todo.



Desde la humildad de nuestros campos, desde aquellos primeros pasos en categoría bebé y prebenjamín en la Unión Deportiva Mortadelo, empezó a escribirse una historia que hoy emociona a todo un club. La U. D. Mortadelo fue testigo de los inicios de un niño con sueños...y ayer, ese niño se convirtió en realidad.

Taufik Seidu Zanzi Awudu debutó como profesional con tan solo 18 años, nada menos que ante el Fútbol Club Barcelona, defendiendo los colores del Atlético de Madrid. Un paso gigante en una carrera que no ha dejado de crecer desde que salió de nuestro club rumbo al Málaga F.C. y de ahí al fútbol de élite.



Nacido en Ghana el 20/01/2008, y ya internacional con España en categorías inferiores, Taufik representa mucho más que un debut, representa el esfuerzo, el sacrificio, la ilusión... y la certeza de que los sueños, con trabajo, se cumplen.



Hoy, desde la familia de la U.D. Mortadelo, no solo celebramos tu debut... celebramos tu camino, tu ejemplo y tu futuro. Enhorabuena, @taufikseidu10 . Esto es solo el principio.



Tu historia también es la nuestra".

Taifuk Seidu en su debut con la camiseta del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid

Con 17 años, Taufik forma parte del Juvenil División de Honor del club colchonero, donde llegó procedente de la cantera del Málaga CF en 2018. Pero los primeros goles los metió a las órdenes de Juanjo Aranda, entrenador del UD Mortadelo, que lo tuvo a sus órdenes desde las categorías Bebé (4 y 5 años) hasta Benjamín (8 y 9 años), en 2016.

Taifuk, como se refieren a él en el UD Mortadelo, nació en Ghana en 2008, pero pronto se instaló en Málaga con su familia. De padre peluquero, la primera camiseta que se colocó fue la amarilla y verde.

Taifuk se coló en un equipo formado en la generación de 2007, un año más, donde la diferencia suele ser notable en esas categorías. "A pesar de ser de 2008 destacaba. Su padre lo trajo un día a entrenar y desde el primer día le dije al coordinador que le hiciera la ficha. Ese mismo fin de semana empezó a jugar", recuerda Aranda.

Taifuk Seidu cuando jugaba en el UD Mortadelo. UD Mortadelo

Debutó en el campo de la Olímpica Victoriana. Allí se plantó su familia... sin dinero. Juanjo recuerda que le tuvo que pagar la entrada a todos. Pero Taifuk Seidu tenía las cosas claras desde el principio.

Aranda rememora lo que le dijo en uno de los primeros entrenamientos. "Tú eres Balotelli", le dijo el preparador. "No, yo soy Seidu Taifuk", respondió. "Lo tenía claro el chaval que él iba a ser Taifuk".

En el césped "todo lo captaba a la primera", y "donde lo pusiera era bueno. Dominaba las dos piernas. Una pasada".

Aranda define a Taifuk, fuera de los terrenos de juego, como un niño "súper respetuoso, súper educado". "No es normal ver eso en un niño de cinco años".

Ahora, con 17, ya ha debutado en la élite. Para llegar ahí, tuvo que dar sus primeras patadas en el campo de la Renfe, como se conoció siempre al campo del UD Mortadelo, un club que hoy saca pecho por unir el nombre de Taifuk a los de Samu Castillejo o Brahim Díaz, en otros.